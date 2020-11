Knut Arild Hareide advarer Wizz Air

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tror Wizz Air vil få problemer med å beholde sin forretningsmodell hvis selskapet øker aktiviteten i Norge.

– Når det gjelder Wizz Air, så har de mulighet til å ha flytilbud i Norge. Men det vil nok være vanskeligere for det selskapet hvis de skal operere veldig mye på innenriks flyruter, sa Hareide i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

Ifølge ham må det ungarske lavprisselskapet forholde seg til norske lover og arbeidsvilkår på en helt annen måte hvis det begynner å fly mange innenriksruter i Norge.

Les også: Nye, oppsiktsvekkende Wizz Air-opplysninger: - Uten ankemulighet

– Wizz Air vil nok ha utfordringer med sin modell hvis de får en for stor innenlandsflyging.

Advarselen kom som svar på et spørsmål fra Arbeiderpartiets Sverre Myrli. Han viste til et oppslag i Dagens Næringsliv der det blant annet kommer fram at flygere i Wizz Air må dekke pensjon, forsikring og sykepenger selv, og at de kan miste jobben på dagen.

– Det er rett og slett sosial dumping. Slik vil vi ikke ha det i Norge, sa Myrli.

(©NTB)

Reklame NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley