Knut Arild Hareide avbryter reisen - kobles til ny regjering

Høyaktuell som statsråd - ett år etter at han trakk seg som partileder.

Mandag slapp Frp-leder Siv Jensen nyheten om at Frp forlater Solberg-regjeringen etter seks år og tre måneder.

Like etter nyheten sprakk, ble det lansert et mulig comeback for tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide.

- Det er en god idé, sa Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Nettavisen samme dag.

- Han er kanskje den klart best likte KrF-politikeren og en politiker som også er likt og respektert langt utover KrFs kretser, ifølge redaktøren.

Onsdag melder Dagbladet at Hareide, som har vært på komitereise til Indonesia, reiser hjem onsdag.

- Vi vet ingenting og kan ikke bekrefte eller avkrefte noe, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Theres Theisen i KrF til Nettavisen.

Splittet KrF

Det er ett år siden KrF ble innlemmet i regjeringen, etter en knalltøff maktkamp mellom «rød» og «blå» side høsten 2018 - som endte med at Knut Arild Hareide trakk seg som partileder.

Siden har partiet kavet under sperregrensen og til dels opplevd splittelse.

Ropstad ville ikke kommentere

Nettavisen spurte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mandag om han ser en åpning for Hareide i regjering nå.

- Jeg vil ikke kommentere enkeltpersoner eller -poster nå. Nå er vi opptatt av at landet skal ha en trygg og god regjering videre og finne en god løsning med KrF og Venstre, svarte Ropstad.

- Har du snakket med Hareide i dag?

- Du, han er på andre siden av jordkloden, så det har jeg ikke rukket.

Vestland KrF: - Hareide som utenriksminister

Også Vestland KrF vil at Knut Arild Hareide skal gjøre comeback.

- Hareide er en erfaren og dyktig politiker som er egnet til å få få frem KrFs politikk i regjeringen. I tillegg har han høy troverdighet blant velgere og på Stortinget, sa fylkesleder Morten Helland, også fra Bømlo, til Nettavisen.

Fylkeslederen ønsker seg en utenriksminister fra KrF - og i så måte mener han Hareide er perfekt.

