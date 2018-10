- Alt i alt har vi gjort det veldig bra, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Nedtellingen til KrFs skjebnesvangre landsmøte 2. november er i full gang.

Det telles og spekuleres i hva de 190 delegatene kommer til å stemme.

KrF-leder Knut Arild Hareide kjemper sin viktigste kamp for å få flere enn 95 stemmer til valget om å søke regjering med Ap og Sp.

- Det står mye på spill

- Jeg skal innrømme at ting kunne vært løst bedre, men vi ser et åpent og ærlig politisk parti, begge sider får komme til orde - og vi har et tredje alternativ. Og jeg tror at de som følger prosessen fra time til time ser at dette skjer på en relativt god måte, sa Hareide på Politisk Kvarter i NRK onsdag.

Han legger ikke skjul på at det står mye på spill.

- Jeg skal ikke nekte for at ting kunne vært gjort bedre, men alt i alt synes jeg det har gått ganske godt, sa han.

- Terningkast 5

Han avviser fullstendig kritikken om at han selv og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson forsøker å påvirke fylkesårsmøtene i sin retning.

- Men noe frustrasjon vil det være i en slik prosess. Likevel - alt i alt vil jeg gi beslutningsprosessen terningkast 5. Det vil si at vi kunne gjort det bedre, men alt i alt har vi gjort det veldig bra.

I kveld står fylkesårsmøtet i Telemark for tur, med seks delegater.

