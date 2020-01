Knut Arild Hareide ny statsråd: - Det har vært en heftig uke for meg

Den tidligere KrF-lederen svarer også om sin nye rolle i KrF.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET (Nettavisen): Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide (47) tok et veivalg 28. september 2018, om å lede KrF til venstre.

Fredag ble Hareide likevel ny samferdselsminister i Erna Solbergs borgerlige regjering, og det har overrasket flere.

- Jeg visste det ville bli stilt spørsmål ved hvorvidt det var riktig av meg å gå inn i regjeringen, sier Hareide til Nettavisen like etter å ha fått nøklene til sitt nye kontor fra Jon Georg Dale (Frp).



- Kommer aldri tilbake

KrFs veivalg skapte splid i partiet, og etter at Hareide tapte kampen om å heller gå i regjering med Ap-leder Jonas Gahr Støre, trakk han seg som partileder.

- Hvordan kan det virke samlende på KrF at du går inn i regjeringen?

- Mange vet min posisjon fra 2018, men de har sett at jeg har jobbet for KrF videre. Nå får jeg en posisjon hvor jeg får større oppgaver, og viktigheten av det. Kjell Ingolf Ropstad gir et veldig tydelig signal om at han ønsker alle med nettopp ved å peke på meg, sier Hareide.

NY TILVÆRELSE: Knut Arild Hareide inntok sitt nye kontor i samferdselsdepartementet fredag, og sier han gleder seg til jobben. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Utfordrer du på noen måte han som leder i KrF?

- Nei! Jeg har vært leder i KrF, og jeg kommer aldri til å komme tilbake i den posisjonen. Det tror jeg alle de som kjenner KrF fra innsiden ser. Men jeg håper å være en solid støtte for hele KrF og får en reell mulighet til å vise det, sier han.

RINGEN ER SLUTTET: Nå er både barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i regjeringen til Erna Solberg. Her vises den nye regjeringen fram på Slottsplassen fredag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Regjeringen jeg pekte på

Hareide forteller at han kunne takke ja fordi Frp nå er ute av regjeringen, etter at de mandag varslet sin regjerings-exit.

- Den regjeringen jeg nå går inn i, var den jeg pekte på ved valget i 2017. Vi trodde ikke at det var mulig i 2018, men nå ble det plutselig mulig ved Fremskrittspartiets valg, som de gjorde på egenhånd, sier han, som selv var på komitéreise med Stortinget til Indonesia da han fikk nyheten om Frps exit-bombe.

- Det paradoksale var at det da jeg dro til Indonesia på søndag, så hadde vi en regjering som jeg ikke kunne gå inn i ut fra hva jeg hadde sagt til velgerne. Mens da jeg kom hjem visste jeg at vi ville få en regjering som jeg pekte på i 2017, sier Hareide.

- Har ikke vært optimalt

- Hvilke kvaler hadde du, hva talte mot å takke ja?

- Jeg visste det ville bli stilt spørsmål ved hvorvidt det var riktig av meg å gå inn, og jeg har sett at flere i Frp og Høyre stiller spørsmål ved om det er rett. Det kan jeg forstå, så nå må jeg vise at jeg fortjener den tilliten. Det skal jeg få til gjennom politisk arbeid, sier den ferske statsråden.

Det var likevel noe annet som gnaget ham mer:

- Jeg har barn på 0, fire og seks år. Det er fantastisk, men det er også krevende. Jeg opplever at jeg både har vært en bedre pappa og ektefelle siste året, derfor var det viktig for meg og Lisa Maria og snakke om dette. Det har ikke vært optimalt med min tilstedeværelse i Indonesia, men vi var enige om dette likevel, avslører han.

KLEM: Knut Arild Hareide fikk en god klem av sin fire år gamle sønn etter å ha blitt utnevnt til ny samferdselsminister. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Har snakket med Støre

- Hvor lang betenkningstid trengte du før du sa ja?

- Jeg fikk litt tid til å tenke fordi det var først en kontakt med Kjell Ingolf, som ikke var noe endelig. Så jeg måtte først hjem, både for å snakke med Kjell Ingolf, men like viktig var det å snakke med to damer: Lisa og Erna. Det ble tre gode samtaler som resulterte i dagens valg, forteller Hareide.

- Har du også snakket med Jonas Gahr Støre etter du tok din avgjørelse?

- Ja, men naturlig nok er dette en beslutning jeg tar på egen hånd, sier han.

- Vært en heftig uke

Nå venter mange nye oppgaver for den tidligere lederen av transportkomiteen på Stortinget, som sier han sterkt motivert.

- Gleder du deg til å ta fatt på jobben?

- Absolutt! Jeg kjenner på noen av den samme gleden som da jeg ble miljøvernminister for 16 år siden. Men jeg trodde ikke dette skulle skje, så det har vært en heftig uke for meg, sier Hareide til Nettavisen.

- Du er jo veldig glad i å sykle. Blir det nå sykkel eller limousin?

- Jeg håper det blir mest sykkel. Jeg syklet i dag til jobb, og det er den beste starten på jobben for meg. Både sykle og løpe er det jeg liker, sier den nye samferdselsministeren med et smil.