Knut Arild Hareide tar ikke gjenvalg til Stortinget

Den tidligere Krf-lederen forteller at han vil avslutte karrieren som rikspolitiker etter denne perioden.

Ganske nøyaktig et år etter at han gav seg som leder for Krf forteller Knut Arild Hareide at han ikke tar gjenvalg til Stortinget etter denne perioden.

Til NRK forteller Hareide at han fremdeles vil bidra til partiet sitt etter at han gir seg i rikspolitikken.

– Jeg ønsker fremdeles å bidra aktivt til Krf. Men nå er det naturlig at jeg som avgått partileder trer inn i en annen rolle. Det har Dagfinn, Valgerd og Kjell Magne gjort. De har støtte meg som partileder. Nå ønsker jeg å ta den type rolle etter valget i 2021, sa Hareide til kanalen.

Den siste uken har Hareide vært mye omtalt i media etter at hans tidligere rådgiver Emil Erstad gav ut bok om de avgjørende dagene i fjor høst, da partiet gikk imot Hareides anbefaling om å gå til venstre i politikken.