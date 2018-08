Kofi Annan er død 80 år gammel

Saken oppdateres

Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, er død. Han ble 80 år gammel. Det opplyser FNs internasjonale organisasjon for migrasjon, IOM, på Twitter.

Dødsfallet bekreftes på Annans offetnlige Twitterprofil.

- Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN og Nobel Peace Laureate, døde fredag lørdag 18. august etter en kort sykdom, skriver Annans offentlige Twitterprofil,

Kofi Annan: - Irak-krigen var ulovlig

Annan var født i Ghana i 1938, og var FNs generalsekretær fra 1997 til 2006. Han begynte å jobbe for FN på 70-tallet.

Han fikk i 2001, sammen med FN, Nobels fredspris for sitt arbeid for fred igjennom 50 år. Han engasjerte seg som fredsmegler i Syria og Kenya etter han gikk av i 2006.

I 2012 ga han opp forsøket på å mekle fram en fred mellom opprørere og regimet i Syria.

Han var FNs og Den arabiske ligas spesialutsending til Syria. Der jobbet han intenst for å skape et forhandlingsklima i Syria som kan bidra til en stans i voldeligheten.

- Jeg er helt sikker på at grunnen til at Kofi Annen, FN og Den arabiske liga har Norge i tankene når denne type oppdrag dukker opp, fordi norske kvinner og menn gjennom mange tiår har gjort en utrolig flott innsats i fredens tjeneste. Så dette er en direkte anerkjennelse til den jobben norske soldater har gjort i internasjonale operasjoner gjennom mange år, sa generalmajor Robert Mood til Nettavisen som ble hasteinnkalt for å lede forhandlingene med syrerne den gangen.

