Økokrim dropper siktelse for hvitvasking – aktivist tiltalt for å ha spilt bort millioner

Økokrim har frafalt siktelsen mot Loai Deeb for hvitvasking i 100-millionersklassen, men har tiltalt aktivisten for å ha gamblet bort 11 millioner kroner.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim bekrefter at det er tatt ut tiltale i saken, men vil ikke utdype overfor NTB for hvilke forhold, i og med at han så langt ikke har fått bekreftet at tiltalen er forkynt.

Loai Deeb er utenlands og er kun blitt orientert om innholdet i tiltalen, ifølge forsvareren, advokat Kjell Brygfjeld. Deeb skal etter planen være tilbake i Norge på mandag.

– Det er snakk om flere forhold, hvorav de viktigste hører hjemme i økonomikapitlet i straffeloven. Min klient avviser at han har gjort noe straffbart, sier Brygfjeld til NTB.

– Spilte bort 11 millioner

Han vil ikke utdype ytterligere, men opplyser at hovedpunktet handler om pengespill for 11 millioner kroner av midlene til menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD).

Både politiet og bostyrer Fredrik Bie mener Deeb maskerte tappingen av organisasjonen ved å late som om pengene gikk til et vannrenseprosjekt i Afrika, ifølge tidligere omtale av forholdet i Stavanger Aftenblad. I den forbindelse skal det ha blitt produsert flere falske dokumenter for å skjule at millionene i virkeligheten endte opp hos internettbaserte spillselskaper.

Avviser anklagene

Loai Deeb var grunnlegger og president for GNRD, som hadde hovedkontor i Stavanger. Deeb og organisasjonen ble siktet for heleri og hvitvasking for nesten tre år siden. Organisasjonen ble slått konkurs i 2016, fordi det ikke lenger var midler i foretaket til å utbetale de ansattes lønn.

Deeb har hele veien avvist anklagene som har vært rettet mot ham.

– Tiltalen omtaler mindre alvorlige forhold. Det som er alvorlig i denne saken, er at Økokrim gjennom tre år har kjørt en prosess som har drevet min klient fra gård og grunn, sier Brygfjeld.

En av de største sakene

Menneskerettighetsorganisasjon GNRD hadde over hundre ansatte, kontorer over hele verden og var observatør med konsultativ status i både FN og EU-kommisjonen. Dagens Næringsliv avslørte i juni 2015 at flere selskaper i Forente arabiske emirater har sendt mer enn 100 millioner kroner til GNRD og Loai Deeb på få måneder.

I mai 2015 aksjonerte Økokrim mot organisasjonen, og Deeb ble siktet for hvitvasking av et tilsvarende beløp, hvilket gjorde saken til en av rettshistoriens største hvitvaskingssaker. I fjor utvidet politiet siktelsen også til å omfatte grovt underslag.

Det er blant annet dette forholdet han nå er tiltalt for, mens siktelsen om hvitvasking altså er frafalt.

