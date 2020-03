Kollen-publikum strømmer til T-banen tross corona-advarsler

T-banene hjem fra Holmenkollen fulle av folk.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Til tross for anbefalingene har det vært mange oppmøtte på Holmenkollen lørdag. De strømmer nå på t-banene for å komme seg hjem igjen. I løpet av de 20 minuttene Nettavisen har stått på t-banestasjonen har et par tusen mennesker passert og tatt banen mot sentrum.

Flere av vognene er godt fylt opp og noen av dem også overfylt.

Se publikum strømme inn på t-banen i videoen øverst i saken.

Selv om Holmenkollen Skifestival altså er avlyst for publikum har også t-banen gått som planlagt - altså med ekstra avganger, ifølge Aftenposten.

- Dette er en sak som er under nøye vurdering. Det er vanskelig å spå hvordan trafikken oppover blir lørdag. Derfor opprettholder vi det tilbudet og den beredskapen som er planlagt. Så får det bli en vurdering etter hvert om kapasiteten skal trappes ned, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud til Aftenposten.

Ville unngå overfylte vogner

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, sa på en pressekonferanse i Oslo rådhus torsdag kveld at kollektivreisene til og fra Holmenkollen var hovedgrunnen til at festen skulle stenges for publikum.

– Hovedproblemet er at eneste offentlige transportmiddel til Holmenkollen er T-banen. Vi ser at det er betydelig risiko for smittespredning på T-banen hvis arrangementet skulle gå som planlagt, sa Steen.

Til Nettavisen lørdag ettermiddag sier Steen at det selvsagt kan være fare for smitte i store folkemengder, men at han håper de som nå skal reise hjem ikke alle reiser samtidig.

- Vi kan ikke nekte noen å dra opp dit, slik er det. Når mennesker samles kan det bli noe, men det blir i hvert fall mindre enn om alle hadde dratt, sier han til Nettavisen.

Nettavisens reporter på stedet kan fortelle at det står omlag 10 vektere i området, som passer på at alt går greit for seg, men at det ikke virker å være fokus på tetthet eller coronasmitte. En politipatrulje på stedet håndterer mindre ordensforstyrrelser.

På Holmenkollen t-banestasjon er det fullt av folk som skal hjem fra festlighetene. Foto: Farid Ighoubah (Nettavisen)

Beruset ungdom

Blant de som møtte opp har det også lørdag blitt meldt om mye beruset ungdom i Holmenkollen. Politiet gikk ut på Twitter og oppfordret foreldre til å oppsøke sine barn, kartlegge tilstand og eventuelt sørge for å at de kommer seg hjem.

- Det er en del publikum i marka, utenfor områdene som er stengt, og nå meldes det om veldig mange unge, berusede personer. Det beskrives som et utested enkelte steder der alkoholinntaket er høyt, sier operasjonsleder Tore Solberg til Nettavisen.

- Det er folk som allerede nå ikke klarer å ta vare på seg selv, og blant annet får hjelp av Røde Kors.

Én pågrepet og flere bortvist

Senere lørdag, etter arrangementet forteller Solberg at det har vært travelt for politiet.

- Det har vært en del knuffing og slagsmål. Vi har i hvert fall pågrepet én person for kroppskrenkelse, og 20 stykker er bortvist fra området etter dårlig oppførsel. Veldig mange har blitt tatt hånd om av Røde Kors fordi de er overstadig beruset.

Solberg påpeker at de er til stedet også søndag, men at de følger sine opprinnelige planer, og altså ikke har endret dem etter lørdagen.

- Det er lørdagen som er den store dagen. Den blir brukt som et vorspiel, før man drar videre på byen. I morgen er det meldt veldig dårlig vær, og det er en søndag så vi har ingen indikasjoner på at det vil bli i nærheten av det i morgen.

Avlyst

Det var torsdag det ble klart at arrangementet var avlyst for publikum. Politiet og arrangørene kan samtidig ikke nekte folk å oppholde seg i marka rundt.

Siste tall fra Folkehelseinstituttet viser at 113 personer har påvist coronasmitte i Norge. Torsdag var altså konklusjonen at gjennomføringen av arrangementet med publikum vil øke risikoen for smitte og øke belastningen på en allerede presset legevakt og primærhelsetjeneste.

- Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i pressemeldingen.