Komiker har samlet inn over to millioner kroner til mobbeofferet Quaden (9)

Videoen med Quaden (9) som ville ta livet av seg selv på grunn av mobbing har gått viralt. Nå har en komiker samlet inn over to millioner kroner til gutten.

Livet til Quaden i ferd med å bli snudd på hodet. Gutten med de suicidale tankene, som ifølge moren måtte holdes øye med nettopp fordi han stadig forsøkte å ta sitt eget liv, får oppmerksomhet fra hele verden.

I skrivende stund er videoen sett av 20 millioner, og flere kjendiser gjør det de kan for å bedre livet til gutten.

Den amerikanske stand up-komikeren Brad Williams, som i likhet med Quaden er født med kortvoksthet, har startet en innsamling på GoFundMe etter å ha sett videoen. Innsamlingen er ment for å sende niåringen til Disneyland i California. Så langt har folk donert nesten 220.000 amerikanske dollar, over to millioner norske kroner.

– Dette er ikke bare for Quaden, dette er for alle som har blitt mobbet i livet og blitt fortalt at de ikke er gode nok, forteller Williams.

KOMIKER: Brad Williams på den røde teppet før en kjendiskamp i regi av NBA i 2019. Foto: Gerry Broome (AP Photo)

Responsen har vært så overveldende at nå er det komikeren sin tur til å be om hjelp:

«Nå er det gitt 130.000 dollar. Fantastisk. Tusen takk, alle sammen. Dette er langt utenfor min kompetanse. Jeg vil ikke rote dette til. Jeg trenger hjelp så jeg kan gjøre dette riktig. @TheEllenShow, du gjør det her hele tiden. Kan du VÆR SÅ SNILL hjelpe meg å gjøre dette på riktig måte??», skriver Williams på Twitter natt til fredag norsk tid.

Om det er Ellen DeGeneres som kom til Williams i nøden, eller noen andre, er usikkert, men Williams fulgte i hvert fall opp en drøy halvtime med å skrive:

«Jeg har nettopp hørt fra en veldig viktig person som skal hjelpe meg med å sørge for at pengene blir brukt riktig. De har mye erfaring. Jeg vil gjøre alle som donerte stolte. Takk igjen alle sammen. Dette har vært en fantastisk dag! #StoppMobbing»