Komiker Rune Bjerga ut mot mirakelpredikant

Rune Bjerga går viralt på Facebook i en video der han tar et oppgjør med en mirakelpredikant.

Komiker Rune Bjerga la i juni ut en video på sin Facebook-side der han ringer en såkalt mirakelpredikant. Nylig delte han på nytt videoen, og den går nå sin gang på sosiale medier.

I videoen forteller han til predikanten at han har vondt i viljen, og vil gjerne få hjelp til å bli kvitt dette. Han får til svar at dette kan ordnes for en ekstra pris.

Videoen har blitt sett snart 200.000 ganger, og har nesten hundre kommentarer.

Hvorfor valgte å du lage denne videoen?

- Det var et naturlig resultat av ting jeg leste og så. Som mange andre syntes jeg dette er veldig spesielt, og nå etter de siste sakene om barnehjemmene i Afrika valgte jeg å relansere videoen, sier han til Nettavisen.

Setter ting på spissen

Bjerga jobber som komiker, og syntes det er greit å bruke humor for å sette ting litt på spissen.

- Det viktige her er at det skal være morsomt, og til og med folk som gjerne har brukt slike tjenester, eller vurderer det, kan se at det ikke er så smart, sier Bjerga.

Han legger likevel vekt på at han ikke skal dømme noen som har brukt slike tjenester:

- Jeg setter meg absolutt ikke til dommer over noen som er i en sånn situasjon i livet der de føler at de må prøve alt. Mange mennesker er i en sårbar situasjon, og selvfølgelig griper de tak i alt de kan med armer og bein, sier han.

En ekstrem business

Bjerga vil ikke svare på hvem det var han snakket med, og begrunner det med at poenget med videoen er at den skal være morsom og rettes mot den typen virksomhet, og ikke mot den enkelte predikant.

- Det her er en business som er helt ekstrem, de håver jo inn med penger på andres bekostning. Da syntes jeg humor er en fin måte å slå tilbake på, sier han.

Bjerga legger til at vi er heldige som bor i et land som Norge der man kan bruke humor på denne måten.

- Humor er et genialt virkemiddel mot idioti og tullball, sier han.

