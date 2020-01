Kommentariatets uutholdelige diktatur

Tenk deg godt om nå: Når hørte du to politiske kommentatorer som var skarpt uenig med hverandre? Forresten - ikke bruk tid på det. For det skjer aldri.

Jeg er av typen som ser og hører alt som handler om politikk, både i TV og i radio – ved siden av å være abonnent på en haug dagsaviser. Når jeg nå skriver om det politiske kommentariatet, lytter du med andre ord til en mann med solid bakgrunn for egne meninger. I dette faget kunne jeg kandidert til doktorgraden, uten videre forberedelser.

Det handler om en bortimot usannsynlig ensretting. Alle mener nøyaktig det samme. Og det er ikke tilfeldig. Nylig meldte politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, overgang til samme stilling i Aftenposten. Han ble headhunta av Aftenpostens nytilsatte sjefredaktør Trine Eilertsen – som tidligere har vært politisk redaktør og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Du kan umulig å ha unngått å se eller høre Tone Sofie Aglen. Hun er mer i TV 2 og NRK enn hun er på jobben – altså i VG-huset. Dit kom hun fra Adresseavisen, en avis som har funnet seg ny politisk redaktør i Siv Sandvik. Bli ikke forundra om hun i morgen er ansatt i Dagbladet.

Jens Kihl hoppa forleden sømløst fra Klassekampen til Bergens Tidende. Og sånn kunne jeg fortsatt. De sier og mener nøyaktig det samme – alle sammen. Det er nesten utrolig hvordan det er mulig å skreddersy yrket «politisk kommentator». Uansett hvilket spørsmål du stiller – kan du forestille deg å få forskjellig analyse fra Magnus Takvam i NRK og Aslak Eriksrud i TV 2?

Med dette mener jeg ikke å si at disse folka ikke er flinke i jobben sin. Det er bare så gørr kjedelig å være vitne til at ingen mener noe annet enn alle sine kolleger. Det politiske kommentariatet i Norge taler med én stemme.

Jeg lagde for noen tiår siden en liten skandale i norsk musikkliv, da jeg påsto at jeg kunne lage minst like gode sanger som Henning Kvitnes. Med adskillig større treffsikkerhet kan jeg melde det samme om stillinga som politisk kommentator i et av våre største mediehus.

Det spiller ingen rolle hvilken bedrift det er snakk om. NRK, TV 2, Dagbladet, VG, Aftenposten. Gi meg et halvt års vikariat, og jeg lover å betale tilbake lønna hvis det viser seg at jeg tar feil. Det kunne til og med hende at jeg nå og da kom til å mene noe annet enn alle mine kolleger. Men det hadde kanskje blitt feil?