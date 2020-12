Kommer med avklaring om korona og julefeiring onsdag

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen og julefeiring tirsdag.

Det kommer frem i en pressemelding tirsdag kveld.

Regjeringen har tidligere varslet at de vil komme med sine råd for julefeiringen denne uken.

Folkehelseinstituttet anbefaler at innenlandsreiser fortsatt bør frarådes. I tillegg anbefales det følgende endring i rådene: «Folk bør være særlig oppmerksomme på mulig smittefare fra studenter som vender hjem til jul».

– Siden balansen er så skjør, regner vi med mange flere lokale utbrudd de kommende ukene. Bekymringen er særlig knyttet til juleaktiviteter og til innenlands reisevirksomhet før jul, særlig studenter som reiser hjem fra Oslo-området til andre deler av landet, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste risikovurdering, som kom mandag.

Hovedkonklusjonen i risikovurderingen er at det fortsatt vil være vedvarende fare for at koronapandemien kommer ut av kontroll de neste seks månedene.

Det påpekes at covid-19 har potensial for rask spredning, og at epidemien derfor alltid vil være ustabil og vanskelig å holde under kontroll.

Rapporten tar også for seg risikobildet i ukene fram til jul, og der trekkes julen fram blant forhold som kan øke smittespredningen:

«Julesammenkomster (handle, konserter, gudstjenester, familieselskap, julebord, juleavslutninger mv.) kan øke kontakthyppigheten. Innenlands reiser kan spre infeksjonen ut fra de hardest rammede områdene».

