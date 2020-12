«Operation Warp Speed»-topp er sikker i sin sak.

Trump-administrasjonen introduserte vaksineprogrammet «Operation Warp Speed» i mai i år. Målsettingen til programmet er ganske klart. Det er å sikre 300 millioner doser av koronavaksiner på en mye kortere tid enn det som er normalt, slik at alle amerikanere skal få muligheten til å ta en koronavaksine, hvis vedkommende ønsker det. Ifølge amerikanske helsemyndigheter er planen å få ut de første dosene i løpet av januar 2021.

Den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna har fått store midler på grunn av «Operation Warp Speed», og søkte mandag 30. november om umiddelbar godkjenning for sin koronavaksine i USA. Den søknaden skal diskuteres 17. desember, ifølge amerikanske helsemydnigheter (FDA).

- 100 prosent

Dette har gitt grobunn for optimisme i USA, og en «Operation Warp Speed»-topp kom nylig med en garanti til rundt 330 millioner amerikanere.

- 100 prosent av alle amerikanere som ønsker å ta en koronavaksine, vil ha fått vaksinen innen juni 2021. Vi kommer til å ha over 300 millioner doser lenge før det, var den skråsikre meldingen til Paul Ostrowski, i et intervju med MSNBC.

Ostrowski, som er tidligere generalløytnant i den amerikanske hæren, leder avdelingen som skal stå for distribueringen av vaksinen. Donald Trump har tidligere sagt hvor viktig militærets rolle blir på dette området, siden det blir deres rolle å dele ut vaksinen så raskt som mulig på en best mulig måte.

Det ble ikke spesifisert i intervjuet om det gjelder kun én dose av vaksinen eller begge doser. Selve prosessen antas å ta rundt seks uker, med en måneds mellomrom fra første til andre dose, så to uker for å være sikker på at antistoffer har utviklet seg i kroppen, skriver nettstedet marketwatch.

Trump tar sin del av æren

Da nyheten om Pfizer-vaksinen som skal ha en beskyttelsesgrad på 90 prosent, kom ut i midten av november, var USAs president Donald Trump raskt ute og hevdet at vaksinen hadde blitt til på grunn av «Operation Warp Speed».

- Ledere fra flere land har ringt oss og gratulert oss med hva vi har klart å gjøre. Jeg vil gratulere alle som har vært med på dette, det har vært en fantastisk innsats, sier Trump. Gjennom Warp Speed gjør vi det på ett år. Hvis du hadde hatt en annen administrasjon, ville dette ha tatt tre, fire eller fem år etter min mening, sa Trump.

Pfizer på sin side har vært tydelige på at de ikke har vært en del av «Operation Warp Speed», men det fikk Trump til å reagere.

- Pfizer sier de ikke var en del av «Operation Warp Speed», men det er de. Det var en uheldig uttalelse, sa USAs sittende president, kun noen dager etter presidentvalget.

Håper å starte på nyåret

Norge er på sin side avhengig av EU, og EU har så langt inngått avtale med fem ulike vaksineprodusenter, og Norge er omfattet av disse avtalene.

- Det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr at vi forhåpentligvis kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i slutten av november.

Dette skjer når koronavaksinene kommer til Norge * Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og planlegger å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes, og Folkehelseinstituttet (FHI) som står for innkjøpet. * De første ukene vil leveransene trolig være små, og det vil derfor være streng prioritering på hvem som blir vaksinert først. Et ekspertutvalg har foreslått at risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen. Den endelige avgjørelsen tar regjeringen i desember. * Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal ikke barn vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta. * Det er kommunene og sykehusene som gjenn omfører vaksineringen. De har allerede erfaring med masse vaksinering fra de årlige influensa vaksinene, og planleggingen er allerede i gang. * I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler. * De første vaksinedosene kan k omme så tidlig som i januar. Først vil de trolig ankomme FHIs sentrallager, og så blir de sendt ut til kommunene. Det kan også bli aktuelt at vaksinene sendes direkte fra leverandørene til kommunene. * Vaksinene som godkjennes i Europa, er allerede testet på mellom 20.000 og 50.000 personer. Foreløpig er det ikke oppdaget alvorlige bivirkninger, men enkelte sjeldne bivirkninger vil først kunne oppdages etter tid og når vaksinen gitt til enda flere. Derfor vil Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåke nøye om det oppstår mulige bivirkninger. * Regjeringen har foreslått å sette av 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år. (Kilder: FHI, NTB)

Det ble også garantert at en koronavaksine vil være frivillig og gratis for alle nordmenn som ønsker å vaksinere seg.

- I oktober besluttet regjeringen at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og at det skal være gratis å vaksinere seg, fortalte statsministeren.

Hvem skal vaksineres først?

Det som imidlertid fortsatt ikke er bestemt, er hvilke grupper av nordmenn som skal få en vaksine først. I motsetning til et land som USA, vil prosessen i Norge gå en del saktere. Derfor ble for en stund siden satt ned et ekspertuvalg, oppnevnt av Folkehelseinstituttet (FHI), for å komme med en anbefaling på hvem som bør prioriteres først i køen.

Ekspertutvalget opererer med fire ulike scenarioer. Det første tegner opp en situasjon der myndighetene i store trekk har kontroll med smittespredningen. Da bør risikoutsatte, gamle og syke stå aller først i køen. Det samme gjelder dersom det er smitteutbrudd i klynger, og når man bare har delvis kontroll.

Om scenarioet derimot handler om utbredt smitte der man ikke har kontroll, bør helsearbeidere vaksineres først, anbefaler utvalget. Deretter kommer risikoutsatte og folk i kritiske samfunnsfunksjoner. Anbefalingene baserer seg både på et sett med verdier, som likeverd og velferd, og fem rangerte mål, der redusert risiko for død og alvorlig sykdom er de to første.

- Det viktigste slik jeg ser det, er at det er likeverd og likebehandling, ikke sosial status, som skal telle. Og det er risiko for død og alvorlig sykdom som bør være ledende prinsipp, sa utvalgsmedlem Reidun Førde til NRK.

Det er uansett regjeringen som har det siste ordet, og det er forventet at de ligger fram den endelige vaksinestrategien i starten av desember måned.

