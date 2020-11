Kommer med nye opplysninger om hvorfor Trump nekter å gi seg

CNN hevder å sitter på nye opplysninger om hvorfor president Donald Trump tviholder på makten.

NEW YORK (Nettavisen): Joe Biden er erklært som seierherre etter presidentvalget i USA, men så langt har president Donald Trump ikke erkjent valgnederlaget.

Torsdag meldte NBC News at Trump ikke har til hensikt å innrømme valgnederlag før i desember, når valgmannskollegiet møtes den 14. desember.

- Vil ta igjen overfor Demokratene

Nå hevder CNN å sitte på opplysninger om at Trump er inneforstått med at han har tapt valget, men at han ønsket å hevne seg på demokratene fordi de sådde tvil om hans presidentseier i 2016.

President Trump skal ha fortalt en alliert at han er klar over at han har tapt, men han ønsker seg hevn. Ifølge CNN ønsker Trump å hevne seg på både tidligere president Barack Obama og Hillary Clinton fordi de hevdet at Russland hjalp Trump med å vinne valget. Trump ønsker også å hevne seg for Mueller-etterforskningen.

- Trump har fortalt en alliert at han prøver å ta igjen overfor demokratene for at de stilte spørsmålstegn ved legitimiteten til hans eget valg, skriver CNN.

- Trump har ikke latt seg overtale

President Donald Trump skal også være av den oppfatning at det er helt ok å la være å anerkjenne Biden, selv om Clinton valgte å erkjenne valgnederlaget allerede på valgnatten i 2016, skriver CNN.

President Donald Trump har også nektet sin stab å samarbeide med Joe Bidens folk om en overgangsprosess. Ifølge CNN skal flere av Trumps venner og forretningsforbindelser ha oppfordret Trump til i det minste å starte denne overgangsprosessen i samarbeid med Bidens folk, men Trump har ikke latt seg overtale.

- Bekymret over Giuliani

På torsdag holdt president Donald Trumps advokat Rudy Giuliani en pressekonferanse der han kom med en rekke konspirasjonsteorier om valgfusk.

- Når Trump har blitt rådet til å ta Rudy Giuliani og andre medlemmer av hans juridiske team av saken, så har presidenten vært uenig. Han ønsker å fortsette kampen, og folk nær presidenten har til og med uttrykt bekymring over at han kjøper Giulianis falske påstander om at hans juridiske innsats kan endre valget, skriver CNN.

- Trump er i ferd med å skade varemerket

Ifølge CNN har også venner og kolleger oppfordret Trump til å tenke på fremtiden og at Trump med sin fremferd nå står i fare for å miste gjester på sine hotell, og at denne kampen også kan føre til at president Trump får problemer med lån i fremtiden.

- Han er i ferd med å skade varemerket sitt, har de fortalt ham. Presidenten mener det er feil, skriver CNN.

De skriver også at Trump lytter til vennene sine, men at han avslutter samtaler raskt fordi han er uenig med dem.

- Han vil ikke høre på noe han ikke tror på, opplyser kilden til CNN.

På fredag deltar president Donald Trump på det årlige Apec-møtet som samler landene i Asia- og Stillehavsregionen, melder NTB. Dette er et nettmøte der ledere fra 21 land skal delta.

