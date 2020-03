Kommuneoverlege: – Vi er der Nord-Italia var for to uker siden nå

Kommuneoverlege Jostein Helgeland mener man bare ser toppen av isfjellet når det gjelder antall koronasmittede i hans distrikt.

Kommuneoverlege Jostein Helgeland tok søndag kontakt med Haugesunds avis. Grunnen er at han frykter koronasituasjonen i området.

– Det er noe med hele bildet her som viser at ting ikke er normalt, starter Jostein Helgeland søndag formiddag.

Videre forteller han at situasjonen på Haugalandet, nord i Rogaland, begynner å ligne på situasjonen slik den var i Italia for to uker siden.

Legevakten får mange henvendelser, flere av dem med luftveissymptomer:

– Vi tror flere av dem har korona, men kan ikke teste dem. Nå er det personer som jobber i helsevesenet som prioriteres, og selvsagt de som kontakter legevakten fordi de trenger legehjelp og personer i risikogruppen, sier han.

Legens innspill føyer seg inn i en rekke kommentarer fra helsepersonell som frykter at nordmenn ikke tar situasjonen alvorlig nok.

Tidligere søndag skrev Andreas Aass-Engstrøm, lege i spesialisering ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, følgende på Nettavisen:

«Vi ser idag at nordmenn strømmer til Strømstad, at det fortsatt arrangeres bursdagsvors og større familiemiddager. Tror dere ikke på at dette kan bli alvorlig? Tror dere det som skjer i Italia ikke kan skje her?».

Det er nå totalt 1.077 bekreftede tilfeller av koronasmitte i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Forrige rapport viste 907 tilfeller.

287 av de 1.077 smittede har blitt smittet i Norge. 710 har blitt smittet utenlands, der flesteparten er fra Østerrike (491) og Italia (144), viser tallene fra FHI.

Det er flest koronasmittede i Oslo kommune (281), med Viken like bak (278).

Det fylket med færrest tilfeller er Nordland, som foreløpig kun har åtte tilfeller. Der er det ingen nye bekreftede tilfeller det siste døgnet.

Det er til nå bekreftet tre dødsfall i Norge som følge av viruset.