Kommuneoverlege dømt for vitnepåvirkning

En 43 år gammel kommuneoverlege er dømt for å ha prøvd å få et vitne til å forklare seg falskt til politiet.

Mannen er tidligere dømt for å ha slått en mann i ansiktet med knyttet hånd under en halloween-fest i Stavanger, og det var i forbindelse med denne rettssaken at han skal ha prøvd å overtale et kvinnelig vitne til å til å si at det ikke var ham som slo, ifølge Stavanger Aftenblad.

Retten finner det bevist at 43-åringen først tilbød kvinnen 50.000 kroner for å vitne i hans favør. Deretter skal han ha spilt på hennes følelser og minnet henne på at hans sønn ville lide om han kom i fengsel. Da 43-åringen sa at han var kristen, at han gikk i kirken, og at han aldri ville slått en prest, ga hun etter og forklarte seg uriktig i politiavhør.

Dette ble imidlertid oppdaget etter at kvinnen ikke ønsket å lyve i retten.

43-åringen, som også nektet straffskyld for vold, benekter at det foreligger vitnepåvirkning i denne saken. Forsvarer Anne Kroken, sier at de vil anke saken.

Som følge av voldssaken, hvor altså 43-åringen er domfelt, ble han suspendert fra stillingen som kommuneoverlege.

(©NTB)

