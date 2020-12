Kommuneoverlege i Nord-Fron: - Et stort utbrudd også i nasjonal sammenheng

Tilsammen 100 personer i to kommuner i Gudbrandsdalen er smittet og sitter i isolasjon. - Situasjonen er fortsatt uavklart, sier kommuneoverlege.

OSLO (Nettavisen): To kommuner i Gudbrandsdalen. Nord-Fron og Sør-Fron, står midt i et omfattende smitteutbrudd. Kommunelege sier smitte i hjemmene er den største bekymringen og ber folk unngå å besøke hverandre og at besøk fra andre kommuner heller ikke er ønskelig nå.

Ordfører Rune Støstad (Ap) i Nord-Fron kommune sa i en direktesendt informasjonssending på Facebook fredag at situasjonen kommunen har stått i har vært vanskelig i lang tid.

- Det er en måned siden det første utbruddet. 146 personer er bekreftet smittet den siste måneden i Nord-Fron, sa han.

Akkurat nå sitter 100 smittede i isolasjon både i Sør- og Nord-Fron.

Ordføreren lovet at kommunens folk og helsepersonell gjør alt som står i deres makt for å få kontroll med situasjonen.

- Kommunen er forsvarsverket når krisen rammer, sa han.

To utbrudd - har ikke påvist sammenheng

- Det er snakk om to utbrudd, og vi har ikke klart å påvise noen sammenheng, sa kommuneoverlege Anders Braband, som også beskrev situasjonen som vanskelig, både i Sør-Fron og Nord-Fron.

Han omtalte utbruddet som stort, ikke bare i lokal sammenheng:

- Dette er et stort utbrudd ikke bare lokalt og i forhold til folketallet, men også i nasjonal sammenheng og viste til at tilsammen 100 personer nå er satt i isolasjon.

- Vi har ennå ikke tilfeller av såkalt villsmitte. Situasjonen er fortsatt uavklart, og jeg er fortsatt bekymret, understreket Braband.

Utbruddet i Nord-Fron er i denne omgangen knyttet til to barnehager.

Rødt nivå på videregående

Vinstra videregående, der det er mange elever fra andre deler av landet, har gått over på rødt tiltaksnivå med hjemmeundervisning.

Kommunen har også gått ut med klare råd om å begrense sosiale kontakter og unngå besøk:

- Smitteoverføring skjer i hovedsak hjemme i private hjem. Det som driver tallene høyt nå er smitte innad i familiene tilknyttet til disse to barnehagene. Frykten er at hvis folk er på besøk hos hverandre nå kan smitten spre seg utenfor miljøene som nå er i karantene, sa Braband.

