Kommuner kan ikke forlenge hytteforbudet på egen hånd

Mange hyttekommuner frykter økt smitte når hytteforbudet oppheves mandag. Vinje har besluttet å forlenge forbudet, men det kan de ikke, sier helseministeren.

– Kommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, så jeg forventer at fylkesmannen i det angjeldende fylke ser på det vedtaket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Fra mandag 20. april oppheves hytteforbudet. Det betyr at det ikke lenger er straffbart å overnatte på hytta, men rådet om å «unngå unødvendige fritidsreiser» består, understreker han.

Likevel er det mange kommuner som nå frykter at hyttefolket skal ta med seg smitte fra Oslo og østlandsområdet til områder der det er lite smitte fra før.

I Risør i Agder ville ordfører Per Kristian Lunden (Ap) ilegge hyttefolket egne restriksjoner, som å holde seg unna butikker og spisesteder. Men han fikk såpass mye pepper av det lokale næringslivet at han valgte å snu, ifølge NRK.

Redd mange benytter sjansen

Vinje kommune i Vestfold og Telemark har imidlertid gått enda lenger. De har vedtatt å forlenge hytteforbudet lokalt med en uke.

– Vi er redd mange vil benytte sjansen når det nasjonale hytteforbudet blir opphevet 20. april for å dra og se til hytta og bruke den siste skihelga i påskefjellet, sa ordfører Jon Rikard Kleven (Sp) til NRK onsdag.

Kommunen har utstedt et forbud mot opphold på fritidseiendom for folk som bor utenfor kommunen, i tillegg til karantene for folk fra Oslo og Viken. Det er gjort med henvisning til smittevernloven og regjeringens veileder om lokale karanteneregler fra 29. mars, og varslet at det vil bli forlenget fram til midnatt 26. april.

– Å flytte mange mennesker fra det mest belastede området for smitte til rundt om i landet, er etter min mening dårlig smittevernarbeid, konstaterte kommuneoverlege Marius Opsahl til Vinje kommunestyre, ifølge Vest-Telemark Blad.

– Kommunene har full frihet til å gi råd og anbefalinger til hyttebefolkningen sin. Men de har ikke hjemmel i smittevernloven til å innføre et hytteforbud, konstaterer Høie.

Råd, ikke forbud

Statsråden mener det er enkelt å forstå hvilke råd og regler som gjelder, nå som hytteforbudet oppheves.

Du kan ikke lenger straffes for å overnatte på hytta, påpeker han. Men reiserådet gjelder fortsatt:

– Det betyr at unødvendige fritidsreiser innenfor egen bo- og arbeidsregion, det bør en unngå, sier Høie.

Han presiserer at hytteforbudet ble innført før påske for å unngå overbelastning av helsevesenet i hyttekommunene. Det er noe annet med anbefalingen om å unngå unødvendige fritidsreiser. Rådet er å unngå slike reiser utenfor egen «bo- og arbeidsregion», som er områder definert av Transportøkonomisk institutt.

– Du må bruke hodet selv og tenke gjennom hva som er hensikten med den anbefalingen. Hensikten er å unngå smittespredning, påpeker han.

Han oppfordrer hytteeiere til å lytte til råd de måtte få fra vertskommunene.

– Hvis kommunen sier «vær så snill, ikke kom», da må man ta hensyn til det. Du må tenke gjennom om ditt behov for å være på hytta er så viktig og nyttig at det er viktigere enn rådet jeg får fra kommunen, sier Høie.

