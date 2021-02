Kommuner krever at Hareide rydder opp i elsparkesykkelkaos

Norske storbyer ønsker bedre kontroll med elsparkesyklene, men har så langt ikke blitt hørt. Nå krever de at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) snur.

– For tre år siden slapp regjeringen løs et elsparkesykkelkaos i byene. Nå må de snart se å rydde opp. Regjeringen må gi byene muligheten til å regulere dette selv. Og det haster, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo til NTB.

Sammen med Bergen, Trondheim og KS, som organiserer norske kommuner, har Oslo nå gitt tydelig beskjed om hva de synes om de nye reglene for elsparkesykler som Statens vegvesen har foreslått. Høringsfristen går ut i neste uke.

Kommunene krever større handlingsrom til å slå ned overfor sparkesykkelselskapene, og ønsker blant annet å kunne regulere antallet sparkesykler.

– Oslo har et helt skyhøyt antall elsparkesykler, og vi kan ikke akseptere at folk sliter med å komme seg fram i byen fordi elsparkesykler flyter rundt i gatene, samtidig som utleieselskaper kan tjene store penger på å bruke offentlig grunn, sier Berg.

Les også: Vegvesenet vil ha alders- og promillegrense for elsparkesykler

Promillegrense

Hun frykter nå at byen går en ny «kaosvår» i vente.

– Det viktigste er at byene får hjemmel til å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn. Dette vi har bedt regjeringen om gjentatte ganger, sier Berg.

I forslaget til nye regler, som Statens vegvesen når har ute på høring, foreslås det blant annet promillegrense og aldersgrense for sparkesyklene, samt mulighet for å gi bøter ved feilparkering. Det synes Oslos miljøbyråd kan være bra.

– Men ingen av disse forslagene løser det mest grunnleggende problemet til Oslo, at det er altfor mange elsparkesykler, sier hun.

Mer kontroll

Bergen og Trondheim er også tydelige på at de ønsker mer kontroll. Begge kommunene har tatt elsparkesykkelselskaper til retten i forsøk på å regulere markedet.

– Det er et demokratisk problem at noen el-løpehjulaktører nå tjener svært gode penger på å bruke offentlige byrom slik det selv passer dem, mot kommunens vilje og på bekostning av folk som går, sykler og ruller, eller har nedsatt syn, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen kommune til NRK.

Sparkesykkelselskaper positive

KS, kommunesektorens organisasjon, forstår at kommunene er skuffet, og støtter opp om kravet om mulighet for mer lokal regulering.

– Regjeringen har lagt mye ansvar på kommunene ved å åpne for den betydelige veksten i bruk av elsparkesykler. Staten må sørge for at kommunene får de verktøyene og ressursene som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret, sier interessepolitisk direktør Helge Eide i KS i en pressemelding Oslo kommune har sendt ut.

Tier er blant aktørene som leier ut elsparkesykler. Norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen er positiv til at kommunene kan bestemme mer.

– Det beste er om kommunene regulerer utleien lokalt, og her er det viktig at kommunaldepartementet snart tydeliggjør hvordan kommuner kan regulere, sier Grødem-Olsen til NRK.

Tidligere har også utleieselskapet Voi bedt om mer regulering.

