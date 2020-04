Kommuner vil ikke høre på regjeringen: Holder skoler og barnehager stengt uansett

Selv om regjeringen skulle anbefale å åpne skolene, er det en rekke kommuner som allerede har bestemt seg for det motsatte.

Onsdag denne uken vil det bli klart om hvilke tiltak korona-tiltak som vil bli videreført, hvilke som blir lettet på - og eventuelt hvilke som erstattes.

Av de mest sentrale spørsmålene er om skoler og barnehager vil forbli stengt. Stengingen av disse var aldri en anbefaling fra Folkehelseinstiuttet. De melder at barn i mindre grad enn voksne blir smittet av covid-19, og at det er få dokumenterte tilfeller på at barn har smittet voksne.

Men allerede nå er det klart at en rekke skoler og barnehager fortsatt vil være stengt etter påske - selv om myndighetene skulle komme til at skolene bør åpnes igjen.

Oslo og Trondheim vil holde stengt

Søndag kveld sa Oslos skolebyråd Inge Marte Torkildsen at Oslos skoler og barnehager ville holde stengt helt uavhengig av hva staten skulle bestemme:

– Vi ser ikke for oss at det er mulig å åpne på en trygg måte første uken etter påske. Det er også av praktiske hensyn, dette krever forutsigbarhet for alle parter, sa hun til Aftenposten.

– Det ville skapt stor utrygghet og frykt hos mange, og mange spørsmål som måtte besvares i en tid hvor mange har ferie, sier hun.

Heller ikke i Trondheim er det aktuelt å åpne etter påske:

– Alle ønsker at barnehagene og skolene skal åpne opp igjen, men ingen ønsker at dette skal skje før vi har sikret oss godt nok ut fra et smittevernperspektiv, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune ifølge NTB.

– Vi trenger lengre tid til å planlegge dette godt nok. Sammen med rektorer, barnehagestyrere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er vi i gang med å kartlegge situasjonen, sier hun.

Vestby kommune melder også at de ikke åpner etter påske:

- Selv om regjeringen åpner barnehager, SFO og skoler, vil Vestby kommune tidligst åpne sine barnehager, SFO og skoler mandag 20. april. Det vil ikke være mulig å åpne på en trygg måte første uken etter påske med hensyn til smittevern. Gjenåpning krever god planlegging av smitteverntiltak, skriver kommunen på sine nettsider.

Bergen vil minst vente én dag

Bergen kommune melder at de i alle fall ikke åpner på tirsdagen etter påske:

- Uavhengig av hva nasjonale myndigheter bestemmer seg for, vil vi fortsatt holde skoler og barnehager stengt i Bergen tirsdag etter påske. Dette gjør vi for å iverksette nødvendige smitteverntiltak. Samtidig gir det våre elever, foresatte og ansatte mest mulig forutsigbarhet, sier byrådsleder Roger Valhammer i en pressemelding.

Viken fylkeskommune har på sin side meldt at de videregående skolene i fylket vil forsette med digital undervisning også over påske.

Smitten er presset ned

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, meldte Filter Nyheter mandag.

Det kommer fram i en av rapportene som nå overleveres til regjeringen, ifølge nettavisen, som har fått opplysningene bekreftet fra flere kilder med innsyn i tallmaterialet.

Dersom tallene blir bekreftet, betyr det at koronautbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom dagens tiltak videreføres.

Men avveiningen er krevende for regjeringen: Hvis den beslutter å lempe på tiltakene, vil det være en risiko for at smittespredningen blusser opp igjen.

Hemmelige ekspertråd

12. mars innførte regjeringen de mest dramatiske tiltakene noensinne i fredstid: Skoler og barnehager ble stengt, frisører, treningssentre og svømmehaller måtte lukke dørene og fritidsreiser ble frarådet. Tiltakene ble 24. mars forlenget til 13. april.

Regjeringen har valgt å hemmeligholde de tre rapportene som skal bidra til beslutningsgrunnlaget. Folkehelseinstituttet (FHI) gir råd om smittespredning, et eget utvalg leverer mandag sin rapport om økonomiske følger av tiltakene og et skoleutvalg ga sine innspill sist fredag.

Samtidig har Helsedirektoratet gitt overordnede råd om hva som bør skje med de mange ulike tiltakene.