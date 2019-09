Kommunevalget knuser Erna Solbergs storbydrøm

Lokalvalget synes å farge storbyene rødgrønne og knuse Høyres ambisjoner. Det kan få konsekvenser om to år, ifølge valgforsker.

OSLO (Nettavisen): Statsminister og Høyre-leder Erna Solbergs uttalte drøm om å vinne tilbake storbyene knuses etter lokalvalget. For ett år siden formulerte Solberg en tydelig ambisjon for partiet: «Vi har en ambisjon om å vinne tilbake Oslo, Bergen og Tromsø og vinne Trondheim. Det er ikke et nederlag for oss om vi ikke vinner alle. Men vi aksler oss for å gjøre det», uttalte hun.

Valgresultat, mandatfordeling og innledende forhandlinger i storbyene tyder ikke på at det går Høyres vei verken i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim eller Tromsø. Se Nettavisens oversikt lenger ned.

- Endret seg dramatisk

En av dem som uttrykker sin skuffelse er tidligere byrådsleder for Høyre i Bergen, nå kommunalminister Monica Mæland:

- Det er klart jeg skulle ønske meg et veldig mye bedre resultat for Høyre i Bergen, men det er et politisk landskap der som har endret seg dramatisk det siste året. Vi har fått et helt nytt parti som er blitt tredje størst og har hentet mange velgere fra oss, sier Mæland til Nettavisen. I Bergen toger Folkeaksjonen nei til mer bompenger inn i bystyret med 11 representanter.

Mæland er spent på utfallet av forhandlingene i sin hjemby og kaller det nye landskapet et «lappeteppe».

- På tvers av vante skillelinjer

Som kommunalminister er hun derimot godt fornøyd med gjennomført kommunestyre- og fylkestingsvalg og høy valgdeltakelse.

- Det spesielle med lokalvalget er det som skjer etterpå, når nå 356 kommuner og 11 regioner skal forhandle fram sin politikk, noen ganger på tvers av vante skillelinjer. Mange steder vil dette være på plass i løpet av denne uken. I byene med parlamentarisk styre kan de bruke noen uker, sier hun.

- Viktig symbolsak

Kampen om storbyene spiller en stor rolle i politikken:

- Kampen om storbyene handler om å ta velgere, men er også en viktig symbolsak for de store partiene. Et vellykket samarbeid i storbyene kan legge en mal for samarbeid på riksplan og regjeringsdannelse, sier valgforsker Johannes Bergh, leder for Institutt for samfunnsforskning (ISF), til Nettavisen.

Han sier årets kommunevalg viser tilbakegang for de borgerlige, framgang for de grønne og at velgere generelt er blitt mer rødgrønne. Dette kan få konsekvenser utover årets lokalvalg, ifølge Bergh.

Kan åpne for MDG i regjering

Han vil ikke utelukke at årets kommunevalg på sikt kan åpne opp for MDG i regjering. Partiet sier de er blokkuavhengige, men både praksis og velgersammensetning viser noe annet, ifølge valgforskeren.

- MDG henter velgere som ideologisk plasserer seg mot de rødgrønne. Det betyr ikke at MDG kan ta et annet valg, men det vil trolig koste dem, sier Bergh.

Tromsø

I Tromsø kan Gunnar Wilhelmsen (Ap) bli ny ordfører. Tross kraftig tilbakegang er Ap største parti 18,9 prosent, 8 mandater). Tromsø kommunestyre har 43 representanter, og det kreves 22 for å få flertall. Ap, SV, Rødt og MDG har 20 tilsammen og trenger støtte fra Senterpartiet (5).

- Jeg tenker at de må trylle på høyt nivå dersom borgerlig side skal samle seg, uttalte Aps ordførerkandidat til avisa Nordlys tirsdag.

Trondheim

I Trondheim gikk Høyre fram, mens Ap gjorde det historisk dårlig (25 prosent, 17 mandater). Likevel ser det ut til at Rita Ottervik får gå løs på sin femte periode som ordfører. SV og Rødt vokser og kan sikre fortsatt Ap-makt. Bystyret i Trondheim består av 67 representanter, og det kreves 34 for å sikre flertall. Med støtte fra MDG (7) eller Senterpartiet (5) kan Ap beholde makten.

Bergen

I Erna Solbergs hjemby har Høyre stolte tradisjoner, er største parti og finner kanskje en trøst i at gamleordfører Herman Friele fikk 1024 personstemmer og seiler inn i bystyret. Likevel ser det ut til at Arbeiderpartiets Roger Valhammer beholder byrådsmakten - med støtte fra MDG, SV, KrF, Venstre og enten Rødt eller Senterpartiet. Det kreves 34 representanter for å sikre flertall. Skal Høyre og byrådslederkandidat Harald Hove klare det, må han lage en allianse som favner både FNB, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

Stavanger

Høyre ligger an til å miste ordføreren for første gang på 24 år i oljehovedstaden. Det skjer etter at bompengepartiet FNB har funnet sammen med venstresiden og MDG. De seks partiene har signert en avtale der de har blitt enige om å forhandle fram en politisk plattform og fordele verv. Det ligger i kortene at Nessa Nordtun (Ap) blir ordfører.

Oslo

Det rødgrønne byrådet har gjenvunnet velgernes tillit i hovedstaden og kan sikre flertallet - sammen med Rødt. Høyre er størst i hovedstaden og kunne ha sikret borgerlig flertall med hjelp fra MDG - uten å være avhengig av bompengepartiet. Men den døra har MDG lukket.

- Vi har sagt at samarbeid med Høyre ikke er aktuelt for oss, fordi de politiske forskjellene mellom oss og Høyre er så store, uttalte MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, til Nettavisen tirsdag.

Les også: MDG lukker døra for Høyres ordførerdrøm i Oslo