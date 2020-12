Kompisene om Dhenujen (13): – Han var den snilleste av alle

Mange ungdommer møtte opp ved Furuset senter for å vise sin støtte etter at Dhenujen Yogathas gikk bort. Kompisene Navid (14), Arian (14) og Athithyan (13) sier de vil savne den blide gutten.

(Avisa Oslo): – Jeg har lært at Dhenujen betyr «kongen av honning, eller king of sweetness», og det var virkelig det han var, en god gutt, sa artist Jeremy Croos fra scenen til folkemengden som hadde samlet seg for å minnes Dhenujen Yogathas (13) mandag ettermiddag.

Det var det også flere som ytret da de delte sine ord om 8.-klassingen.

Lokalsamfunn i sorg

Det var fredag ettermiddag det ble kjent at 13-åringen som hadde blitt påkjørt på Haugenstua kvelden i forveien hadde gått bort. Lokalmiljøene på Furuset og Grorud er i sorg, og det ble raskt bestemt at det skulle arrangeres minnestund ved Furuset.

Aktivitetsklubben Ung i Forum sto bak minnemarkeringen, og barne- og ungdomsarbeider Monsef Benali åpnet med å fortelle om en gavmild og snitt gutt som bare ville at alle skulle være venner.

– Når vi var på klubben tullet vi med at han en dag skulle ta over og bli sjef, og vi kalte han sjef. Det var en rolle han tok med største alvor, fortalte han.

Benali sa at hendelsen har rystet hele lokalmiljøet på Furuset, og miljøene rundt. Dhenujen var en gutt mange kjente, og han hadde et smil mange sent vil glemme.

– Han hadde hele livet foran seg. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien, la han til.

Flere representanter fra biblioteket og aktivitetsklubben på Furuset sa vakre ord om Dhenujen, som av samtlige talere ble omtalt som en gledesspreder.

– Vi kommer til å savne han, smilet hans og energien hans. Jeg håper vi får flere ungdommer som han til fritidsklubben fremover, og jeg håper han har funnet det vennskapet han lette etter der han er nå, sa barne- og ungdomsarbeider Omur Baysal.

«Alle skal være venner»

Det var mange ungdommer som følte et behov for å være samlet og minnes gutten, som blant annet blir husket for ordene «alle skal være venner», mandag ettermiddag.

Ordene kommer fra en fire år gammel videosnutt der Dhenujen rapper fra en scene, og sier at han vil at alle bare skal være venner.

Dette var også ord som ble gjengitt på plakater og bilder av 13-åringen under minnemarkeringen.

– Fikk alltid et smil

Blant dem som holdt tale foran folkemengden var kompisene Navid Kasimi (14), Arian Mahmood (14) og Athithyan Valluvan (13). De forteller om en gutt som ikke bar nag til noen, uansett hvordan folk oppførte seg mot ham.

– Dhenujen var den snilleste av alle. Alle fikk alltid et smil tilbake frem han, uansett om man hadde sagt noe stygt eller noe pent. Det var bare gode ting som kom til hjertet hans, sier Navid.

De forteller at de gikk på barneskolen sammen med Dhenujen, men at de ofte møttes på fotballbanen ved aktivitetsparken på Furuset. I sommer kom han dit på sparkesykkel for å være med de andre som spilte fotball.

– Han spilte ikke så mye fotball selv, men i sommer spilte han med oss. Da scoret han mål, og vi bar han og jublet med han. Det husker jeg skikkelig godt. Vi kommer til å savne han, forteller Arian.

Omtenksom og gavmild

Dhenujen Yogathas startet i 8. klasse på Groruddalen skole i høst, men Torunn Dreyer, assisterende rektor og ansvarlig for 8. trinn, fortalte sammen med en av Dhenujens kontaktlærere at det ikke tok lang tid før de fikk god kontakt med den blide gutten.

De ga uttrykk for at han trivdes på den nye skolen.

– Han var en åpen gutt som fortalte om følelsene sine, og i det siste hadde han fortalt at han hadde det trygt og godt på skolen. På torsdag ønsket han alle på skolen god jul før han dro, og det hendte ofte at han ringte for å høre hvordan dagen vår hadde vært og for å høre hvordan vi hadde det, sa de.

– Han var omtenksom, og allerede på dag to delte han av maten sin med dem som ikke hadde, la de til.

Det var flere som bemerket Dhenujens gavmildhet og omtanke mandag ettermiddag. Det ble også markert etter minnemarkeringen. Da ble det delt ut ispinner, siden han var en gutt som alltid delte med seg.

