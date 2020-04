Kona ville arvet mareritt-gjelden dersom han døde av koronaviruset

Nå har New York-legen Andrew Tisser (32) gått sammen med flere leger om et opprop til myndighetene for å få slettet all studiegjeld.

Andrew Tisser (32), som jobber i frontlinjen mot koronaviruset i New York, har over 4,4 millioner kroner i studiegjeld.

- Hvis jeg dør av koronaviruset akkurat nå, så vil min familie ende opp med studiegjelden min på bli 433.000 dollar, sier akuttlegen Andrew Tisser til NBC News.





2000 legges daglig inn på sykehuset

New York er det staten som er hardest rammet av koronaviruset. Over 240.000 personer er smittet av viruset i New York, og over 17.000 er døde.

Hver dag legges det inn rundt 2000 nye koronarpasienter i staten, og de siste dagen har det død 6-700 personer daglig av viruset.

Minst to av de døde så langt er sykepleiere som jobbet i New York City.

Den 32 år gamle legen ved et akuttmottak i New York er et eksempel på det utrolig store økonomiske utfordringene helsepersonell i USA også står midt oppe i, samtidig som de kriger mot dødsviruset.

- Jeg skylder 433.000 dollar, med fire prosent rente i de neste 20 årene, sier Tisser til Nettavisen.

Andrew Tisser og kona, som også er lege, har rett over en million dollar, 10,3 millioner norske kroner, i studiegjeld. Også hun er i midten av 30-årene. Foto: Privat

Legen, som jobber på et akuttmottak på et sykehus nord i staten New York, er en av flere leger som nå har gått sammen om et opprop til myndighetene i Washington, der de krever at man sletter studiegjelden til folk i helsevesenet i USA i kjølvannet av koronakrisen.

- Det er en krigssone i New York City og New Jersey, sier legen til Nettavisen.

- Slett all studiegjeld

Totalt har nå 45 millioner amerikanere utrolige 1,7 billiarder dollar (1700 billioner) i studiegjeld. Gjennomsnittlig studielån for en medisinstudent i USA er på rundt to millioner norske kroner.

Akuttlegen Andrew Tisser og hans kolleger ber nå den amerikanske Kongressen om å sørge for at alt medisinsk personell i frontlinjen får det personlige verneutstyret de trenger, i tillegg til helseforsikring og skattefordeler.

De ønsker også en fullstendig innfrielse av studielånene, eller i det minste nullrente på studielånene. De ønsker også at alle studielån, føderal eller privat, blir slettet når en helsearbeideren dør av koronaviruset.

En av dem som nylig ga støtte til disse forslagene og kampen som legen Andrew Tisser nå står midt oppe i, er senator Bernie Sanders, som nylig trakk seg fra den amerikanske presidentkampen.

- Slett all studiegjeld, skriver Sanders på Facebook.

New York tar i bruk massegraver i bruk for å begrave de døde. Dronebilder fra Hart Island utenfor byen viser personer iført hvite beskyttelsesdrakter som fyller en enorm grav med en lang rekke enkle trekister stablet opp på hverandre.

Har over 10 millioner i studiegjeld

Tisser sier det er en myte av leger i USA er rike, selv om de er høyt oppe på listen over de som tjener mest. Han viser blant annet til at de betaler veldig mye i skatt, men at utgiftene til studielånet også tærer svært mye på.

Ifølge Tisser har han og kona, som også er lege, rett over en million dollar, 10,3 millioner norske kroner, i studiegjeld. Også hun er i midten av 30-årene.

Til Nettavisen opplyser Tisser at han nå har måttet refinasiere studielånet sitt hos en annen privat aktør, og at han samtidig har skaffet seg en livsforsikring, i tilfelle han dør i kampen mot koronaviruset i New York.

Her får en 92 år gammel mann i Yonkers, New York, hjelp til puste etter at medisinsk personell kom hjem til ham 6. april i år. Foto: John Moore/Getty Images/AFP

- Denne uken har jeg refinansiert studielånet hos en ny utlåner som også har dødsforsikring. Hvis jeg hadde dødd av korona i forrige uke, så ville min gamle utlåner ha valgt å gå etter familien min, sier Tisser til Nettavisen.

- Forferdelige historier fra New York City

Legen sier til Nettavisen at moralen ved sykehusene er bra, men at det fortsatt er en krigssone i New York og New Jersey.

- Etter hvert som flere og flere forferdelige historier kommer ut av New York City, påvirker det så absolutt sykehuspersonalets stress. Det er spesielt stor usikkerhet rundt oss selv eller vår familie, om vi skulle bli syke eller dø av dette viruset, sier legen til Nettavisen.

I New York har situasjonen vært så prekær at det ble bygd feltsykehus i Central Park.

- Tror du denne krisen vil føre til en endring av studielånsitausjonen for leger og helsepersonell i USA?

- Jeg håper virkelig det, og det er det jeg nå jobber for. Men bare for å presisere det, dette gjelder ikke bare legene, våre sykepleier har også rundt 80.000 dollar i studielån når det er ferdig med studiene, sier legen til Nettavisen.

Det tilsvarer nesten 830.000 norske kroner.

- Tror du denne koronakrisen i helsevesenet vil føre til høyere lønninger for helsepersonell fremover?

- Nei, det tror jeg ikke, og det jobber vi heller ikke for. Jeg og andre leger jeg kjenner vil heller gå ned i lønn for å få innfridd studielånene.

- Leger får lønnen redusert

- I Norge får de ansatte i helsevesenet nå høyere overtidsbetaling som følge av koronakrisen. Har man lignende ordninger her?

- Mine kolleger i New York City eller New Jersey eller i USA for øvrig har ikke fått noe risikotillegg. Tvert imot har leger i stor utstrekning i fått lønnen redusert. Dette er også en av tingene vi nå tar opp, sier Tisser.

Her fraktes et lik fra en frysebil og over et kjøretøy ved Brooklyn Hospital Center tidligere denne måneden. Foto: Bryan R. Smith / AFP

Hovedfokuset til akuttlegen er kampen mot studielånene.

- Jeg mener studielånene bør innfris for alle. Og jeg mener at det å starte med helsearbeiderne, og de som jobber helt i frontlinjen i denne krisen, er en god start. Deretter må vi adressere det faktum at det koster 400.000 dollar å ta medisinstudiene og at disse lånene er forbundet med en kriminell høye rentesatser på mellom 6 og 8 prosent mens man gjennomfører turnustjeneste, noe som igjen medfører helt ekstreme lånekostnader når du begynner som lege i midten av 30-årene, sier Tisser.

32-åringen peker på at en lege i USA først må gjennom fire års lavere utdannelse, så fire år med medisinstudier, før de så må gjennom tre år i en turnusstilling. I denne perioden lønningene på mellom 40 og 60.000 dollar i året.

Et opprop der man krever at studielån bør innfris for alle leger, sykepleier og helsepersonell i USA har så langt fått nesten 500.000 underskrifter.

Slipper studielån til oktober

President Donald Trump og myndighetene har gjort noen grep for å lette trykket for de med studielån. Trump har signert den såkalte Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, hvor det heter at ingen trenger å betalte på studielånet før i oktober, og at rentene på lånene frem til da er fjernet.

Overfor Nettavisen ønsker ikke legen kommentere hvordan Donald Trump har håndtert koronoakrisen i USA. På spørsmål om hva han synes om jobben til New York guvernør Andrew Cumno, svarer han følgende.

- Jeg mener at guvernør Cuomo var tidlig ute og slo alarm og fikk lukket staten ned, noe jeg setter pris på. Han er av de de politikerne som tidlig tok denne sykdommer alvorlig, sier Andrew Tisser til Nettavisen.