Kong Carl Gustaf endrer vedtektene i Svenska Akademien

Kong Carl Gustaf har endret vedtektene i Svenska Akademien og åpner nå for at medlemmene etter eget ønske kan få trekke seg fra institusjonen.

Svenska Akademien, som blant annet deler ut nobelprisen i litteratur, står midt oppe i en krise knyttet til omfattende anklager om overgrep, begått av en såkalt svensk kulturprofil.

Den mannlige kulturprofilen, som er gift med et av Akademiens medlemmer, anklages også for å ha lekket prisvinnere til pressen.

Mannens kone har trukket seg fra Akademien, og det samme har tre andre medlemmer, samt institusjonens faste sekretær Sara Danius.

Vedtektene i Svenska Akademien har rett nok ikke gitt medlemmer anledning til å trekke seg, men kong Carl Gustaf har nå endret på dette, opplyser det svenske hoffet.

– Det er et utgangspunkt i svensk og internasjonal rett at den som ikke lenger ønsker å være representant i en sammenslutning, skal ha mulighet til å fratre, skriver den svenske kongen.

– Jeg akter å utvide Svenska Akademiens vedtekter på en måte som klargjør at det etter eget ønske er mulig å forlate Akademien. Den som under lengre tid enn to år ikke har deltatt i arbeidet, skal videre ansees for å ha fratrådt. Dette selv om vedkommende ikke har bedt om å få tre ut, skriver han videre.

