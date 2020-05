Kongen og dronningen får fargerik 17. mai-hilsen fra Oslo-barn

Da barnetoget ble avlyst fant hundrevis av elever fram blanke ark og fargestifter og tegnet 17. mai slik det skal være. Kongen og dronningen får hele samlingen.

Ingen skolekorps og skolebarn skal marsjere over Slottsplassen og vinke til kongefamilien i år. Koronaviruset har stjålet 17. maifeiringen slik vi kjenner den.

Oslos ordfører Marianne Borgen synes hun måtte finne på noe.

– Når 17. maikomiteen i Oslo besluttet at det ikke ble noe tog i år, var det mange barn som ble litt lei seg. Det å gå opp til Slottet og vinke til kongen og dronningen er noe de gleder seg til. Jeg tenkte fort at jeg skulle invitere barna som ellers skulle gått i toget til å tegne og skrive det de forbinder med 17. mai, forteller hun til NTB.

Rørende

Hun ba derfor skoleelevene om å tegne og skrive dikt, slik at kongen og dronningen likevel skulle få en hilsen på den store dagen. Nå er det store møtebordet på ordførerens kontor i rådhuset fylt av tegninger. Over tusen tegninger som er skannet, sendt digitalt og skrevet ut.

Rådhuset i Oslo har mottatt over 1000 barnetegninger med personlige hilsener og tanker til kong Harald og dronning Sonja i anledning 17. mai som i år blir veldig annerledes pga koronapandemien. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg blir veldig rørt av det, for du ser at det barna forbinder 17. mai med er fellesskap og samhold, is og brus, flagg, faner og korps. Mange har også tegnet Slottet. Det er mye glede forbundet med minnene barna har om 17. mai, sier Borgen.

– Alt blir bra

Regnbuene og ordene «Alt blir bra» – som barn ofte har tegnet og skrevet i løpet av disse spesielle månedene – er også med.

Hun vil selv troppe opp på Slottet på nasjonaldagen og levere alle kunstverkene. Hun håper å få med seg elevrådslederne fra Vålerenga og Grünerløkka skoler. De to skolene fyller begge 125 år i år og elevene derfra skulle gått først i barnetoget.

Men verken hun eller elevrådslederne får møte kongen og dronningen personlig, forteller Borgen. Tegningene og hilsenene blir levert til en ansatt på Slottet som sørger for at de kommer fram.

