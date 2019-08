Kongen til konfirmanten: Du er pliktoppfyllende og klok

Lørdag formiddag ble prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert i slottskapellet, og under lunsjen på slottet fikk hun flere flotte taler fra familiemedlemmer.

En rørt Kong Harald beskrev prinsesse Ingrid Aleksandra som en pliktoppfyllende, bevisst og klok jente i sin tale til konfirmanten.

– Du er pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du er varm og klok. Du har humor, sa kongen i sin tale under lunsjen i Store spisesal på slottet lørdag.

Kongen er selv kjent for å ha en humoristisk sans, og sa at han håpet at hun hadde fått litt av sin humor fra nettopp ham.

– Og så tror jeg du har tatt med deg en god porsjon av din bestemors vitebegjær. Du er sosial og får lett venner. Alt dette er gull verdt på livsveien din, sa kongen.

Han la vekt på at han og dronning Sonja har hatt glede av å følge henne gjennom 15 år, og at de med tiden har blitt trygge på at hun en dag vil være i stand til å ta fatt på oppgaven som den første norske kvinnelige monarken.

Tok opp valgmuligheter

I forkant av konfirmasjonen har prinsessens mulighet til å velge noe annet enn kristelig konfirmasjon, blitt debattert. Kongen har uttalt at Grunnloven måtte ha blitt forandret dersom prinsessen ønsket å konfirmere seg i et annet trossamfunn.

I talen tok han opp temaet på nytt, med henvisning til at konfirmasjon er en bekreftelse av dåpen som små barn heller ikke velger selv:

– Jeg vet ikke om du føler at du har valgt helt selv i dag heller, men det er et paradoks dette med valg. For ingen mennesker kan velge det de blir født inn i. Allikevel har ethvert menneske mulighet til å skape sitt eget liv, til å gjøre det beste ut av de gitte forutsetningene, sa kongen som presiserte at også hun har denne muligheten.

Ønsker henne ro

Bordet i Store spisesal på slottet var dekket til 159 personer. Menyen bar preg av mattradisjoner fra inn- og utland med ingredienser som laks, kveite, yuzu- og mangomousse.

Det er ikke kjent om prinsessen selv har vært involvert i menyplanleggingen, og ser man bort ifra de offisielle gjestene og omgivelsene, var prinsessens konfirmasjon også ordinær. For som mange andre besteforeldre, er også kongen opptatt av at prinsessen skal være tro mot seg selv.

– Ved dåpen din uttrykte flere av oss rundt deg et inderlig håp om at du måtte få utvikle deg i frihet – med en trygg barndom, en fri og utforskende ungdomstid med alt som hører livet til for å bli et helt og trygt menneske.

GAVEBORD: Gavebordet til prinsesse Ingrid Alexandra som konfirmeres i Slottskapellet. Prinsessen har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Han presiserte at hun allerede var på vei mot dette målet, og at hun har omsorgsfulle og kloke foreldre med seg som veiledere på veien.

– Du blir voksen i en tid da det å bygge bro mellom folk og det å redde kloden vil være blant de viktigste oppgavene. Jeg er sikker på at du og din generasjon med deres kunnskap og klokskap vil klare å finne gode løsninger. Bedre enn noen av oss som har gått foran dere.

Dronning Sonja til Ingrid Alexandra: – Vi er så stolte av deg

Dronning Sonja roser prinsesse Ingrid Alexandra for miljøengasjement og mener blomsterfrøene som ble utdelt til gjestene, sier mye om konfirmanten.

– For helt siden du var liten har du vært opptatt av å ta vare på naturen. Det engasjementet håper jeg vil følge deg hele livet, sa dronning Sonja under lunsjen etter seremonien i Slottskapellet.

MILJØBEVISST: Dette papiret fikk gjestene under prinsesse Ingrid Alexandras konfirmermasjon i Slottskapellet lørdag. Foto: Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Det var en rørt dronning som holdt første tale i Store spisesal på Slottet lørdag. Der var det også pyntet med bringebærgrener fra prinsessens hjem på Skaugum i Asker.

– Det er noe symbolsk i at det vakre trenger tid og omsorg for å kunne spire og blomstre, sa dronningen.

– På disse 15 årene har du utviklet deg til å bli en klok, kunnskapsrik, vakker og sosial jente – med omsorg både for mennesker, dyr og natur. Vi er så stolte av deg, og så glade for å få feire den store dagen din her på Slottet, sa dronningen.

BESTEMOR TALTE: Dronning Sonja taler til konfirmanten prinsesse Ingrid Alexandra under lunsjen på Slottet. Fra venstre: Dronning Sonja, kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra.

Stor familie

I talen la hun også vekt på den store familien som omkranser prinsessen.

– Du har en meget stor familie! Du har faddere som har hatt en spesiell omsorg for deg helt siden dåpen. Du har mange venner. Og du lever i et land, blant et folk – representert ved mange av gjestene her i dag – som følger deg med glede og forventning.

Dronning Sonja trakk også fram flere familieturer og beskrev dem som svært verdifulle.

– Vi er dypt takknemlige for alt det disse reisene har gitt oss av minner og felles opplevelser – enten de har gått til Finnmark, Sør-Afrika eller til Svalbard. Jeg håper at de sterke båndene mellom oss i familien vil bidra til å bære deg gjennom livet.

Jobber godt sammen

Dronningen og prinsessen har utviklet et nært bånd i løpet av de 15 årene. De har blant annet samarbeidet om konfirmasjonsgaven; bunaden fra Øst-Telemark, og prinsessens egen skulpturpark i Slottsparken. I høst skal den ferdigstilles med tolv kunstverk, hvor barn fra alle deler av landet har bidratt med skissetegninger.

– Vi har sammen vurdert dem underveis i prosessen. Det har vært spennende å samarbeide med deg om dette, og å lytte til dine velfunderte betraktninger, sa dronningen.

Hun hadde også glede av å overrekke enda en gave til konfirmanten: en omskapt sølje etter dronningens egen bestemor Maja.

– Nå har vi gjenskapt den, og vi kaller den «Majasøljen». Den får både du og de andre barnebarna i anledning deres konfirmasjon.

TALE FRA MOR OG FAR: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit talte også til konfirmanten, prinsesse Ingrid Alexandra under lunsjen på Slottet. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

159 gjester til bords

I Store spisesal var det dekket til 159 personer. På menyen sto en kjøttfri lunsj bestående av laksetarter med avokado, ingefær, jordskokkchips og urter fra hagen til forrett. Til hovedrett fikk gjestene bakt kveite med høstgrønnsaker og skalldyrsjy, mens desserten bar et mer internasjonalt preg med yuzu- og mangomousse med rullekake og mangosorbé.

Til drikke ble det servert både vin og eplesaft.