Kongen vurderer solceller på slottet

Kongeparet er på tur i Jordan, blant annet for å fremme norsk solcelleteknologi. De vurderer selv å installere fullt solcelleanlegg på taket til slottet.

Det norske statsbesøket i Jordan starter mandag, og med på følget har kongeparet flere av Norges fremste eksperter og bedrifter innen solcelleteknologi. Under et turen skal de diskutere forretningsmuligheter med partnere i Jordan, et land som ønsker å øke satsingen på fornybar energi.

Selv har kongeparet lenge vurdert å gjøre som svenskekongen , som har installert 1.000 kvadratmeter med solcellepaneler på taket på taket av slottet i Stockholm for å forsyne det med strøm.

Sommeren 2018 ble et mindre testanlegg installert på taket av slottet i Oslo, og nå blir prøveprosjektet evaluert for å se om det skal utvides.

– Vi har behov for å gjøre utredninger basert på de erfaringene vi gjorde oss i prøveperioden. Det vil nok ta noe tid før vi konkluderer, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe på slottet til NTB.

Pilotprosjektet fortsetter under evalueringen.

Statsbesøket i Jordan varer fram til onsdag. Første punkt på programmet er offisiell velkomstseremoni i hovedstaden Amman mandag morgen, hvor det norske kongeparet blir tatt imot av kong Abdullah og dronning Rania.