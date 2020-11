Kongeparet er i karantene etter påvist koronasmitte på slottet

En ansatt ved Det kongelige hoff skal være smittet.

- Hans Majestet Kongen er i selvpålagt hjemmekarantene. Hennes Majestet Dronningen er i karantene som følge av nærkontakt med vedkommende, skriver Kongehuset i en pressemelding.

- Kongeparet er symptomfrie. 14 medarbeidere ved Det kongelige hoff er også i karantene. Hoffet har rutiner som er i tråd med regler og anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern, blant annet praktisering av avstandsbestemmelser, bruk av munnbind, intensivert renhold og håndhygiene, samt bruk av hjemmekontor, står det videre.

Det blir opplyst at Hans Majestet Kongen vil lede statsråd førstkommende fredag via telefon, og at Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen holder audiens med Estlands president.

- Kongeparets program vil bli oppdatert, skriver Kongehuset avslutningsvis i pressemeldingen.

