Kongepyton på rømmen i Stavanger

Kongepytonen Noodle har vært meldt savnet i Stavanger siden søndag.

I flere dager har kongepytonen Noodle vært meldt savnet fra sitt hjem på Løkkeveien i Bjergstad i Stavanger. Det skriver Stavanger Aftenblad onsdag.

Den omkring en meter lange gule kongepytonen er lovlig å ha i Norge og beskrives av matmor Evie Lee Kristiansen som rolig, nysgjerrig og helt ufarlig for mennesker.

- Han har aldri vært aggressiv eller bitt noen så lenge jeg har hatt ham. Han pleier å ligge i fanget mitt og se tv sammen med meg, påpeker Kristiansen.

Slangen har nå for første gang trolig klart å komme seg ut av terrariet, som er en form for glassbur.

Kristiansen har delt et innlegg på Dyrebart.no der hun ber om at slangen blir funnet.

- Kom seg ut av terrariet. Har snudd hele leiligheten på hodet. Redd han har kommet seg ut, skriver hun.

Til Stavanger Aftenblad forteller hun at klimaet utendørs er for kaldt for slangen og at det er viktig at han kommer tilbake.

Politiet i Stavanger har foreløpig ikke fått inn meldinger på at noen har sett Noodle, skriver avisen.