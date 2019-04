Kongressen lo godt da Stoltenberg fleipet med Leiv Eiriksson

Jens Stoltenberg fikk kongressen til å le da han fleipet med Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika.

I videoen over kan du se Jens Stoltenberg tulle med vikingen som var den første til å nå den amerikanske kysten, eller «Vinland» som Eiriksson kalte det fruktbare landet i vest.

Men det var først og fremst Nato og samhold som var tema da Natos generalsekretær for første gang talte til en samlet amerikansk kongress.

Stoltenberg ble hilst velkommen med jubel og langvarig stående applaus da han holdt sin historiske tale onsdag, dagen før NATOs 70-årsdag.

Det er første gang en leder for en internasjonal organisasjon har fått en slik ære. Men nettopp det at talen er så uvanlig, er noe av poenget, forklarer Steny Hoyer, som er Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus.

– Det å invitere ham var et veldig sterkt budskap i seg selv, sier Hoyer til NTB.

Brodd mot Trump

Seansen var ikke uten brodd mot USAs president Donald Trump.

For selv om Stoltenberg skrøt av presidenten og passet på å ordlegge seg diplomatisk, var det åpenbart at deler av talen var rettet direkte mot Trump.

Den amerikanske presidenten har vekslet mellom varm og kald i sine uttalelser om NATO. Ifølge avsløringer i The New York Times skal han i private samtaler ha gått så langt som til å snakke om å trekke USA ut av NATO fordi alliansen er et pengesluk som han ikke ser poenget med.

– Det har vært stor bekymring knyttet til noen av de kommentarene presidenten vår har kommet med, sier Hoyer.

«Bra for USA»

Stoltenbergs budskap er at NATO er bra – også for amerikanerne.

– Gjennom NATO har USA mer venner og allierte enn noen annen stormakt. Det har gjort USA sterkere, tryggere og sikrere, sa Stoltenbergfra talerstolen.

Ifølge ham blir alle sterkere av å stå sammen.

– Alliansen vår har ikke vart i 70 år på grunn av nostalgi eller sentimentalitet. NATO har vart fordi dette er i den nasjonale interessen til hvert enkelt av våre land. Sammen representerer vi én milliard mennesker. Vi står for halvparten av verdens økonomi. Og halvparten av verdens militære styrke. Når vi står sammen, er vi sterkere enn enhver mulig rival, sa Stoltenberg.

– Det er godt å ha venner, fastholdt han.

22. juli

Stoltenberg og hans medarbeidere hadde lagt ned mye arbeid i talen, og NATO-sjefen sørget også for å gi innholdet et personlig preg. Han snakket blant annet om hvordan han selv hadde tilbrakt en del av barndommen i San Francisco, og om hvordan han hadde tjent som vernepliktig i Norge under den kalde krigen.

Og han snakket om 22. juli. Da falt et alvor over forsamlingen.

– Noen av dere her i dag har blitt direkte berørt av terrorisme og mistet mange venner og kjære. Dere kjenner til terrorismens virkelighet. Det gjør jeg også. Jeg var statsminister i Norge den 22. juli 2011 – en dato som for alltid til være til skjensel for mitt lands historie, sa Stoltenberg.

– Det var den mørkeste dagen i mitt liv, sa den tidligere statsministeren og Ap-lederen.

Tilsiktet entusiasme

Demokratenes Nancy Pelosi, som er leder i Representantenes hus, betegner invitasjonen til Stoltenberg som en «bekreftelse på USAs forpliktelse til NATO».

Og under talen ble Stoltenberg igjen og igjen avbrutt av rungende applaus fra salen.

Entusiasmen i applausen var tilsiktet, bekrefter Hoyer.

– Det er som å sette et utropstegn bak og si: «Vi er enige med det du nettopp sa.» Vi mener alliansen er viktig, sier han.

Nedenfor kan du se hele talen til Jens Stoltenberg.