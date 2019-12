Konspirasjonsteori går i strupen på de rike og mektige: – Folk må skjerpe seg

Myndighetene er krystallklare på at Epstein begikk selvmord, men internett lar seg ikke overbevise.

Det skulle egentlig bare være et ordinært intervju om schäferhunden brukt i angrepet på IS-lederen al-Baghdadi, da tidligere Navy SEAL Mike Ritland ba om å få gi en siste beskjed til de som lurer på å skaffe seg et slikt kjæledyr.

– Kjøp en trent hund. Eller la være. Og... Epstein tok ikke livet sitt, avsluttet Ritland.

Innen få minutter gikk klippet viralt og slik begynte en av de mest populære konspirasjonsteoriene dette tiåret.

«Epstein didn't kill himself» skjult i en kaffemeny. Foto: (reddit)

Se flere eksempler lenger nede i saken.

Fruktbar jord for en konspirasjonsteori

Den pedofilidømte finansmannen Jeffrey Epstein ble funnet i sin egen fengselscelle 10. august i år. Han ble kjørt til sykehuset, men erklært død kort tid etter.

Etter obduksjonen konkluderte rettsmedisineren i New York med at dødsfallet var et selvmord.

Likevel er det mange som ikke lar seg overbevise. Blant annet uttalte den private patologen Michael Baden at hans obduksjon tyder på drap, ikke selvmord.

– Skadene er ekstremt uvanlige i selvmord ved henging og oppstår langt oftere i drap ved kveling, sa Baden på frokostprogrammet Fox & Friends.

Selvmordet fant sted bare uker før rettsaken som angivelig kunne avslørt noen av de rike og mektiges verste hemmeligheter.

Da det i tillegg kom fram at to videokameraer var ute av drift, at vaktene i fengselet hadde sovnet og at Epstein egentlig skulle ha delt celle med noen andre fikk fantasien mye å jobbe med.

Selv Donald Trump bidro til de mange konspirasjonsteoriene som fulgte.

– #JeffreyEpstein hadde informasjon om Bill Clinton og nå er han død, retwitret den amerikanske presidenten.

Fra konspirasjonsteori til pop-kulturelt fenomen

Siden da har uttrykket «Epstein didn't kill himself» dukket opp i rekke kontekster hvor det tilsynelatende ikke hører hjemme.

"Jane Doe 15,", en av kvinnene som anklager Jeffrey Epstein for overgrep, hadde på seg et armbånd hvor det står "Epstein didn't kill himself" under en pressekonferanse. Foto: Lucy Nicholson (Reuters)

Under den første dagen i riksrettshøringen om Donald Trump twitret den republikanske kongressmannen Paus Goser en serie urelaterte meldinger.

Da han var ferdig viste det seg at den første bokstaven i hver tweet stavet «E-p-s-t-e-i-n-d-i-d-n-t-k-i-l-l-h-i-m-s-e-l-f».

På flere butikker har kreative sjeler omorganisert bokstavsokkene slik at de staver «Epstein didn't kill himself».

Man kan få kjøpt både julegensere og julepynt med det samme budskapet, i tillegg til mer klassiske klistremerker og pins.

Bryggeriet Tactical OPS Brewing i California har gått så langt som at de trykker «Epstein didn't kill himself» under datostemplingen på ølboksene sine.

Det hele toppet seg da den populære TV-verten Trevor Noah spurte tidligere presidentkandidat Hillary Clinton rett ut «hvordan tok du egentlig livet av Jeffrey Epstein?»

Ideen om at det hele var en konspirasjon arrangert av de rike og mektige har dermed blitt et pop-kulturelt fenomen, båret på internetts virale vinger.

«Epstein didn't kill himself» trykket på ølbokser. Foto: (Tactical OPS Brewing)

En ganske klassisk konspirasjonsteori

Bjørn-Henning Ødegaard er vert for den populære podcasten Konspirasjonspodden og mener «Epstein didn't kill himself» er en ganske typisk konspirasjonsteori.

– Ja, det er en ganske klassisk konspirasjonsteori, men denne er større ettersom denne også er veldig kjendistung. Den har vist frem en side av «eliten» som sikkert ikke er dekkende for dem, sier Ødegaard til Nettavisen.

– Litt som «Exit» ikke er dekkende for finansbransjen.

Ødegaard mener det er flere grunner til at den likevel har fått så stor plass i folks bevissthet.

– Epstein var et monster, så det er en del av fascinasjonen. I tillegg har USA et rettssystem som er helt krise. Det var mange som holdt Epstein flytende. Det er den sanne konspirasjonen her, forklarer han.

Jeffrey Epstein didn't kill himself. Foto: Anonym bruker (imgur)

– Avtalen som ble gjort for at han skulle sitte i fengsel første gang, er jo helt horribel og alle deltakerne burde sitte i fengsel for resten av livet sitt.

Derfor har Ødegaard forståelse for at teorien virker plausibel for mange.

– Blandingen av alt her gjør dette til en eksplosiv teori. Det å slenge på et drap på slutten der er nesten naturlig.

Folk må være mer kildekritiske

Selv om han forstår fascinasjonen er Ødegaard klar på at konspirasjonsteorien er full av logiske brister og at mediene må være kritiske.

– Det er en mer sexy historie at han ble tatt livet av. Men da hadde de tatt liv av ham for lenge siden. Det hadde krevd en brøkdel av innsatsen. Så folk må faktisk sjekke hvem som påstår hva i denne saken. Og mediene har en jobb å gjøre, mener han.

Bjørn-Henning Ødegaard Foto: John Andresen

Ødegaard har liten tillit til den private obduksjonsrapporten til Michael Baden, som på 90-tallet ble kjent for sitt vitnemål i den berømte O.J.-saken.

– Selvfølgelig vil «eksperter» hevde det de får betalt for å hevde. Det er mange selvmord i amerikanske fengsler. Noen av dem er på «suicide watch» (selvmordsvakt red.anm.), med andre ord i et akvarium uten vann, allikevel får de det til. Det kan gå utrolig fort, fra to til tre minutter, forklarer han til Nettavisen.

– Mannen som hevdet at O.J. Simpson var uskyldig mot penger, hevder at Epstein ble drept. Igjen for penger. Det er overskriften som burde stå overalt.

Juletrepynt med budskapet om at Epstein ikke tok sitt eget liv. Foto: (Leatherhead Laser Works)

Han er bekymret for utviklingen og oppfordrer både utdanningssystemet og folk flest til å ta dette mer på alvor.

– Konspirasjonsteorier kommer til å øke i antall fremover, og skolene burde ta dette seriøst fra dag én, sier Ødegaard.

– Folk må jo generelt skjerpe seg hva gjelder kildekritikk. Der er vi svake.