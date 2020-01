Kontantstøtte hindrer ikke integrering

Det er viktig å ikke fjerne tilbud som sikrer alle familier valgfrihet. Men vi vil kreve at minoritetsforeldre må lære seg norsk for å motta kontantstøtte.

Skrevet av Karoline Grosås Nordbø som er første vara for Oslo KrFs bystyregruppe.

Tirsdag 14. januar skrev Byrådsleder Raymond Johansen i Nettavisen at han vil kutte kontantstøtteordningen og mener det hindrer integrering. Dette mener jeg er en avsporing. Det er riktig at endel innvandrere har liten tilknytting til arbeidsmarkedet og det er en utfordring vi må ta på alvor. Likevel må dette løses med helt andre virkemidler enn å ta bort kontantstøtten.

Jeg er fullt klar over utfordringene knyttet til at en del innvandrere, og særlig kvinner, ikke er i jobb. Samtidig syntes jeg det er naivt av Raymond og byrådet å tro at utfordringene forsvinner bare man fjerner kontantstøtten. Jeg tror heller vi skal bruke tiden vår på å diskutere gode ordninger som legger til rette for formell utdannelse og styrke språkferdigheten hos innvandrerforeldre.

KrF vil stille krav om at minoritetsforeldre med for dårlige språkferdigheter skal måtte gå på norskopplæring for å motta kontantstøtte. I tillegg vil vi fjerne det håpløse botidskravet, som gjør at mange velintegrerte familier mister retten til kontantstøtte fordi en av foreldrene ikke har bodd i Norge i mer enn fem år. Dette stemte Arbeiderpartiet imot, sammen med Høyre, Frp og Venstre i Stortinget.

Jeg er småbarnsmor, og jeg ser verdien av gode barnehager. Jeg er ikke i tvil om at mange innvandrerbarn vil ha godt av å gå i barnehage. Derfor er det viktig med god informasjon til innvandrerforeldre om hva barnehagen faktisk er. Jeg er stolt over KrFs gjennomslag med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barn fra lavinntektsfamilier. Dette er tiltak som integrerer.

Byrådsleder Johansen uttrykker sin store misnøye med hvor mye penger vi bruker på kontantstøtte. Det synes jeg er trist, fordi å investere i barna er det beste vi som samfunn kan gjøre. Derfor har KrF alltid prioritert familiene, noe som er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned.

Jeg er glad for å være en del av et parti som vil styrke familiene og ikke styre dem. Det gjelder også innvandrerfamilier. Jeg tror vi heller skal konsentrere oss om å styrke språkferdighetene og den formelle utdannelsen hos innvandrerforeldre, og ikke fjerne et tilbud som sikrer alle familier valgfrihet.