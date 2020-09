Kontroll på brannen i Equinors anlegg på Melkøya

Etter rundt åtte timer kunne brannvesenet slå fast at brannen i Equinors produksjonsanlegg for gass på Melkøya utenfor Hammerfest var slukket.

Meldingen om brannen kom rett etter klokka 15.30 mandag. Like før midnatt kunne brannvesenet konstatere at det ikke lenger brant i anlegget.

– Brannen er slukket. Det har vært røykdykkere inne på området som brannen har vært, og det er ikke åpne flammer, forteller operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Kom seg ikke inn

Fra 19-tiden var det ikke åpne flammer, men nødetatene kunne ikke slå fast at de hadde kontroll fordi de ikke kunne ta seg inn til stedet der det begynte å brenne.

Brannen var begrenset til et produksjonsrom i en del av anlegget. Tre andre turbiner sto i nærheten av turbinen, og politiet fryktet brannen kunne spre seg til disse. Men de anså etter hvert faren for å være betydelig svekket.

Ingen skadd

Det er Equinor som driver gassanlegget.

– Det ble ikke meldt om skadde eller savnede, opplyser selskapet.

Innsatspersonell fra Equinor er trent i denne typen beredskapshendelser og bistår nødetatene i håndteringen av brannen, opplyste kommunikasjonsrådgiver Eskil Eriksen i Equinor til NTB tidligere mandag. Øvrig personell ble evakuert.

Tre fartøyer, to tauebåter og en supplybåt, bidro med slukking fra sjøsiden.

Omtrent samtidig med meldingen om brannen gikk strømmen i Hammerfest sentrum, men det er ikke kjent om de to hendelsene hadde noen sammenheng.

Kan ikke si noe om årsaken

Anleggsdirektør Andreas Sandvik ved Hammerfest LNG sier til NRK at det er for tidlig å si noe om hva som kan ha vært årsaken til brannen.

– Det kommer til å være noe vi tar tak i etter hvert, forteller anleggsdirektøren.

Han ønsker ikke å komme med spekulasjoner om hvor nær brannen var å spre seg til den delen av anlegget der det er gass.

– Generelt er slike anlegg designet for å hindre spredning av brann. Og så er det viktig med ordentlig brannbekjempelse, slik det er gjort her, for å hindre at det sprer seg, sier Sandvik.

