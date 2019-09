Koppespill-gjeng er tilbake i Oslo

Du tror du kan vinne, men den gang ei. Du blir lurt.

Av Steinar Vadla Risa, daglig leder i Bysheriffen - Vadla Trygghetsbyrå

Unge menn fra Øst-Europa drar rundt i europeiske byer og utøver «koppespill».

Du tror du kan vinne, men den gang ei. Du blir lurt. Det er hele greia med spillet. Enkelt og greit, svindel og bedrageri.

I kjølvannet av koppespillet blir det ofte borte lommebøker. Det er ikke tilfeldig. Det er som regel 8-10 unge menn som opererer sammen. Noen står rundt spillet, andre står i umiddelbar nærhet og observerer. Da blinkes ofrene ut, og vips tas lommeboken fra jakken, baklomme, eller vesken. Ofte forsvinner mobiltelefonen i samme slengen.

Fang oppmerksomhet - få skuelystne til koppespillet

Søndag vandret jeg gatelangs i Oslo sentrum. Jeg skulle besøke «Matstreif» og «Båter i sjøen». Av den grunn var det mye folk i området. Ved Rådhusplassen stilte plutselig en gruppe unge menn seg opp, og begynte å spille «koppespill».

Starten er et skuespill de spiller for å få oppmerksomhet fra folk. Det er begynnelsen på noen intensive minutter hvor høylytt snakk tiltrekker oppmerksomhet, og som fører til at «noen» begynner å spille med.

Når det har blitt en del «skuelystne» begynner de andre kriminelle å trenge seg på forsamlingen. I slike situasjoner er det enkelt for fingerferdige kriminelle å plukke med seg lommebøker og mobiltelefoner. Slik reiser de kriminelle gjengene rundt i europeiske byer og stjeler fra folk.

Steinar Vadla Risa, aka Bysheriffen. Foto: Privat

Politiet har tidligere advart mot koppespill

Denne type kriminell adferd er ikke ny av dato. Det er et fenomen som dukker opp stort sett hvert år. Her er noen oppslag om koppespill:

Koppespill har lange tradisjoner

Ifølge Wikipedia har tryllekunster vært aktiv som underholdning gjennom mange hundre år. Disse trylletriksene har også blitt benyttet av fingernemme kriminelle.

Koppespillet er et utmerket opplegg for å svindle til seg penger, og lage en arena for lommetyveri.

Folk lar seg lure - hver gang

At «noen» fortsatt lar seg lure av disse «tryllekunstnerne», tilfeldig oppstilt på gata, sier noe om hvor naive folk kan være.

I disse dager holder en gjeng til i Oslo sentrum. Vi håper at politiet er like effektive denne gangen som sist koppe-banden var i Oslo.

Det er viktig å få tatt gjengen på fersk gjerning, og sendt de ut av landet. Det gir et tydelig signal til et miljø vi ikke ønsker etablert i byen vår.

Innlegget ble først publisert på nettsiden til Bysheriffen - Vadla Trygghetsbyrå. Nettavisen har fått tillatelse til å bruke innlegget.