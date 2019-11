Koranen brent på SIAN-demonstrasjon i Kristiansand

En SIAN-demonstrasjon er avsluttet etter at «vilkårene for markeringen ble brutt».

Saken oppdateres

En utgave av Koranen skal ha blitt kastet i bakken og satt fyr på av SIANs frontfigur, Arne Tumyr, melder NTB.

Politiet skriver i en pressemelding klokken 14.50 at Sian gjennom media og annonsering hadde bekjentgjort at de ville sette fyr på Koranen under lørdagens demonstrasjon i Kristiansand sentrum. Politiet i Agder var i dialog med både SIAN og motdemonstranter i forkant av lørdagens markering, og var tydelig på hva som aksepteres og hva som ikke ville bli akseptert.

SLUKKES: Politiet var raskt ute med å slukke brannen. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

– Foran denne demonstrasjonen fikk SIAN blant annet klar beskjed om at politiet ikke vil akseptere bruk av åpen ild. Bakgrunnen for dette er en sikkerhetsmessig vurdering fordi åpen ild ville være en risiko for SIAN, motdemonstranter og publikum. En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.

SIANs frontfigur Arne Tumyr, her i politiets varetekt. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

– Når SIAN til tross for politiets klare instruksjoner, bryter vilkårene som er satt, er det straffbart, og vi grep inn som vi gjorde. Politiets primæroppgave ved demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet, samt å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg. Det var vår oppgave også denne gang, sier stabssjef i Agder politidistrikt, sier Sjustøl.