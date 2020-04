Korona-appen blir ikke nøyaktig nok

Ofte hører vi om store IT-prosjekter som feiler. Om millioner av kroner som kastes bort.

Av Terje Bølstad, sivilingeniør med bakgrunn i utvikling av programvare innen telekommunikasjon, blant annet ti års erfaring med utvikling av app’er med GPS.

Ikke sjelden dreier det seg om prosjekter i offentlig regi. Kanskje på grunn av dårlig planlegging og/eller urealistiske ønsker. Noen ganger er det beslutningstakere som starter slike prosjekter – med gode hensikter og overdreven tro på egne evner – uten tilstrekkelig teknologisk forståelse.

Korona-app-prosjektet kan være et slikt prosjekt.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Simula har annonsert en app som skal kunne brukes til automatisk smittesporing, ved å detektere hvem en smittet person har hatt nærkontakt med.

“Nærkontakt” defineres som at to personers telefoner har vært nærmere hverandre enn to meter over 15 minutter. Avstanden skal måles med GPS utendørs, og Bluetooth innendørs.

Såvidt jeg forstår, er app’en ferdig, og bare noen få overordnede tester gjenstår. Jeg stiller her et spørsmålstegn ved om app’en noen gang kommer til å bli publisert.

Til nå har prosjektet fått en heller lunken mottakelse, i det mange har kritisert mangel på åpen kildekode og personvern.

Like ille er det – synes jeg – er at kriteret om nærkontakt kanskje ikke kan implementeres godt nok på en mobiltelefon. Og det er flere grunner til det.

Hovedgrunnen er at GPS’er i mobiltelefoner ikke har noen definert eller garantert nøyaktighet. Normalt er horisontal nøyaktigheten bedre enn 10 meter, men i byer og tettsteder kan den være vesentlig dårligere. Det betyr at to telefoner som befinner seg på nøyaktig samme sted, kan ha/vise en posisjonsforskjell på hele 20 meter eller mer.

Med andre ord, det er ikke mulig å detektere at to telefoner er mindre enn to meter fra hverandre. Når telefonene registerer en “nærkontakt”, kan de altså være ett eller annet sted innefor 20 meter (eller lenger) fra hverandre.

Det betyr igjen at en “nærkontakt” med en smittet person vil kunne registeres med mange personer mange steder, og altså mange hundre (eller mange tusen?) ganger mer en den ene (eller de få) gangene som var forventet. Det vil trolig gjøre app’en ubrukelig.

Et annet problem er vertikal posisjon og nøayktighet, som normalt ikke er tilgjengelig fra GPS’en i mobiltelefoner. Det vil medføre at det ikke er mulig å finne avstanden mellom (eller skille) to personer/telefoner som befinner seg vertikalt over hverandre (f.eks. i kontorbygg eller boligblokker).

Tidsrommet på 15 minuter kan det også være vanskelig å måle. Det er fordi GPS-posisjoner i en mobiltelefon ikke kan leses direkte av programvaren, men mottas i “meldinger” fra operativsystemet (i hvert fall hos Android). Disse lokasjons-meldingene mottas til (mer eller mindre) tilfeldige tidspunkter. Dette problemet kan kanskje løses, men det vil koste i prosesseringstid og strømforbruk.

Et annet problem med en slik app er strømforbruket. En app med det samme formålet – som er utviklet i Singapore – som bare bruker Bluetooth for å måle avstand, har blitt lunkent mottatt av brukerne. Hovedsakelig fordi den medfører en halvering av mobiltelefonens battertid.

Når Simulas app i tillegg skal bruke GPS – som skal stå på kontinuerlig – vil batteriforbruket øke ytterligere. Det er lite trolig at folk vil akseptere at mobilen må lades flere ganger om dagen.

Man skal heller ikke se bort fra at andre funksjoner i app’en vil skape økt strømforbruk og problemer for brukerne. Som f.eks. de svært store mengdene med posisjons-data som må overføres, som mange (tusener? av) ganger overstiger den datamengde som overføres fra Singapore-app’en.

Og hvordan skal de overføres? Via mobiloperatørens data-nett (som kan bli dyrt)? Alle mobiltelefoner er vel ikke tilkoplet WiFi hele tiden?

Måling av avstand med Bluetooth kan også være et problem, men det lar jeg være i denne omgang.