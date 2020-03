Korona-eksplosjon i New York

Antall smittede i New York har økt med 38 prosent over natten.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge CNBC økte antall smittede av koronaviruset i staten New York med 38 prosent i løpet av ett døgn.

Antall smittede i New York er nå 20875. New York City alene har nå 12305 smittede.

- Dette kan pågå i månedsvis, sier New York-guvernør Andrew Cuomo på en pressekonferanse på mandag.

Cuomo opplyser at 13 prosent av alle de smittede er blitt innlagt på sykehus, og at 621 er lagt på intensivavdeling. Totalt er 157 personer i New York døde av viruset.

Han antar nå at rundt 80% av de mer enn 19.4 millioner menneskene i New York vil bli smittet av viruset.

Guvernøren ber nå sykehusene om å øke kapasiteten med rundt 50 prosent på sykehusene.

Saken utvides