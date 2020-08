Korona eller forkjøla?

Mange er forkjøla om dagen. Meg selv inkludert. Undertegnede har kjent på covid-19-frykten og vært og fått en pinne i nesen.

Av Vivi Skalleberg i Drammen kommune. Innlegget ble først publisert først på nettsidene til Drammen kommune.

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

- Mamma, gjør det vondt?

- Nei, ikke for deg, tror jeg. Det er kanskje litt ubehagelig. Men jeg tror det gjør litt vondt for meg, har jeg hørt i hvert fall. Men, jeg vet ikke helt. Du vil få en q-tip-lignende pinne litt ned i halsen, men jeg får en slik i halsen og inn i nesen.

- Hvor langt ned skal den?

- Jeg vet ikke helt.

- Jeg kommer til å spy hvis den kommer for langt ned.

- Hehe, jeg håper ikke det. Det går nok bra.

Denne samtalen fant sted mellom undertegnede, mor (46) som jobber i kommunikasjonsstaben i Drammen kommune og datter (8), minuttene før vi trillet bilen inn i korona-test-teltet på parkeringsplassen ved Fylkeshuset i Drammen. Det er mandag, klokken er 09.25.

Uro i kroppen

Men først spoler vi noen dager tilbake. I tillegg til at 8-åringen hadde vært litt snørrete og hostete noen dager, hadde jeg fått rennende nese, litt vondt i halsen og hodepine som kom og gikk.

Det startet torsdag, og nå var det helg. Jeg kjente en uro i kroppen. Ikke en uro fordi jeg var spesielt bekymret for hosten til datteren min eller min påbegynnende forkjølelse, som jeg i normalsituasjon hadde tenkt at det var, men jeg begynte å tenke hvis, dersom, om mulig, dette kunne være korona – hva da? Symptomene kan jo være som forkjølelse.

Hvem hadde jeg vært i nærheten av? Hvem hadde datteren min lekt med? Hadde vi vært nøye nok med håndhygienen? Burde vi bare vært hjemme? Hva med pappa som jeg var hos tidligere i uken. Han er 75, hva hvis jeg hadde smittet ham?

En litt dårlig samvittighet kom snikende. Hadde jeg vært uansvarlig som ikke hadde ringt fastlege eller legevakt tidligere? At jeg ikke isolerte meg og datteren min helt?

Så begynte tankene om symptomene. Jeg hadde jo litt verk i kroppen, hadde jeg ikke? Kanskje hadde jeg litt feber i natt? Har det vært litt annerledes halsvondt? Var datteren min mer syk enn jeg trodde?

Middagsbesøk av pappa ble avlyst, kommende avtaler på jobb og lekeavtaler for 8-åringen ble avlyst for den kommende uken. Så tok jeg telefonen til legevakten.

Lav terskel

- Her er det lav terskel for å ta test. Høyst trolig er det en forkjølelse, men vi må være på den sikre siden, sa den hyggelige sykepleieren i andre enden da jeg ringte 116 117 søndag kl. 12.25.

- Dere kan møte opp 09.30 på P-plassen ved Fylkeshuset i morgen tidlig. Lykke til, sa kvinnen på legevakten.

Smilende øyne

- Hva heter du da, sier en sykepleier med munnbind og smilende øyne til datteren min da jeg åpner vinduet på førersetet i bilen.

- Live, svarer hun spent. Vet ikke helt hva hun har i vente. Hun er redd for å spy.

8-åringen sitter klar i bilen for å bli testet for covid-19. Sykepleieren står klar med pinnen. Foto: Vivi Skalleberg (Drammen Kommune)

Den andre sykepleieren, i heldekkende verneutstyr, munnbind og visir, finner frem utstyret etter at begge navnene er registrert.

8-åringen hopper opp i mammas fang på førersiden i bilen og gaper så høyt hun kan. Det kommer noen lyder a- og æ-lyder før de vennlige øyne bak visiret smiler og roser den yngste korona-testeren. Ikke noe oppkast i bilen heldigvis.

Pinnen stikkes ned i halsen og testen er unnagjort. Foto: Vivi Skalleberg (Drammen kommune)

Da var det mammas tur. Først går pinnen ned i halsen. Litt antydning til brekning er det, men det er fort unnagjort.

Så skal pinnen inn i nesen. Jeg har hørt historier om at det føles som om de pirker inn i hjernen din - hvordan det nå enn føles? Noen mener de nesten ikke fikk puste, at det bare er skikkelig vondt og ubehagelig.

- Bare pust rolig, sier stemmen bak visiret. Blikket hennes er konsentrert.

- Fire, tre, to, en. Sånn, fortsetter hun og trekker pinnen ut av nesen min.

- Det var mye mindre vondt enn jeg hadde forventet. Det var jo ikke ille.

Jeg tror jeg smiler litt overrasket når jeg sier det.

Jeg grudde meg litt til testen. Litt ubehagelig var det, men på ingen måte avskrekkende. Foto: Vivi Skalleberg (Drammen kommune)

Jeg har allerede fortalt sykepleierne at jeg skal skrive om denne opplevelsen, og spør om jeg kan ta et bilde fra bilen. De vennlige sykepleierne sier ja, såklart, og smiler bak munnbind og visir før de ønsker oss lykke til og god bedring. Vi ruller videre ut av teltet og kjører hjemover. Køen utenfor teltet begynner å bli lang.

- Jeg trenger vann og en smoothie, sier Live med en litt rar stemme fra passasjersetet. Hun vil ikke svelge fordi smaken i munnen er ekkel. Litt vann og en smoothie senere, så er livet greit igjen.

Ventetid

Så er det bare å vente.

Vente på svaret som bestemmer hvordan hverdagen blir de neste ukene – for hele familien på fem. Kan 13-åringen gå på sommerskole? Kan 16-åringen være trener på fotballskole? Hva med mine og min manns jobbavtaler?

Resultatet skal komme på Helsenorge.no innen fem dager. Jeg logger meg på i tolv-tiden. Vet jo egentlig at det ikke kommer svar så raskt, men må bare. Jeg logger meg på klokken fire, rundt sju og igjen klokken åtte. Klokken halv ti er det melding i innboksen.

Prøveresultat: NEGATIVT.

Lettelsen er stor, til tross for at jeg trodde jeg visste svaret. Formen føles allerede bedre. 8-åringen er glad hun kan leke med venninne igjen.

Skjerpe meg

143 personer ble testet i Drammen denne dagen, og heldigvis ingen positive prøver. Prøvekapasiteten er fortsatt god, så fra mandag til om med torsdag denne uken er 590 personer blitt testet.

Ingen av disse prøvene har vært positive, men mange er forkjøla om dagen, akkurat som meg. Så jeg, og mange med meg, må nok skjerpe inn de gode rutinene vi hadde før sommeren. Vi må være påpasselige med håndvasken, holde bedre avstand og hoste i albuen. Dette som vi allerede kan og vet, men som mange er blitt litt slappere med – meg selv inkludert.

Kommuneoverlege John David Johannessen og de nasjonale helsemyndighetene anbefaler alle som er forkjøla til å holde seg hjemme, for å unngå at flere blir forkjølet. Og for å unngå overbelastning på koronatesting.

Vis solidaritet og ta vare på hverandre.