Korona: Galskap å holde kollektivtransporten i gang

Nå eksploderer antall koronasmittede i Norge med dobling bare på ett døgn. Drastiske tiltak må til for å bremse spredningen. Å stenge kollektivtransporten er trolig svært effektivt.

Smitten av koronaviruset eksploderer nå og ser ut til å ha kommet helt ut av kontroll. Derfor setter myndighetene i gang kraftigere tiltak.

Nyhetsstudio: Koronaviruset

Et viktig tiltak er at Helsedirektoratet nå setter ned forbud mot arrangementer med mer enn 500 deltakere. Røde soner i Norge vurderes også. Verdens Helseorganisasjon har 11. mars erklært korona som en pandemi, dvs. en verdensomspennende epidemi. Begrunnelse: Få de ulike landene til å sette inn sterkere tiltak.

Dette er likevel neppe nok, så lenge folk reiser som før. Og det gjør folk foreløpig, tettpakket i kollektivtransporten.

Les også: Helsemyndighetene om koronaviruset: Ny kraftig økning

Kollektivtransporten går som før

På kollektive transportmidler møtes svært mange mennesker og står veldig tett på hverandre. Dette gjelder særlig i rushtiden i de store byene der mennesker står presset sammen som sild i tønne.

T-banen i Oslo frakter svært mange passasjerer, ca 150 millioner på årsbasis. Det blir rundt en halv million mennesker på en vanlig arbeidsdag. Særlig i rushtiden når folk står svært tett er det stor fare for å bli smittet av sykdommer på t-banen, slik som forkjølelse, influensa og mest farlig - korona. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Bare innenfor rekkevidden til et host kan det stå 10-15 personer som dermed er i stor fare for å bli smittet. Dette gjelder både buss, trikk, t-bane og tog.

I Oslo er t-banen mest brukte kollektive transportmiddel. Oslo Vognselskap, som eier alle de 115 t-bane togsettene, oppgir at hvert av togsettene har 138 sitteplasser men kan ta hele 493 passasjerer. Trolig stappes ennå flere mennesker inn i rushtiden, uten at det er annen begrensning enn hvor tett folk vil stå.

På en vanlig arbeidsdag frakter t-banen i Oslo en halv million passasjerer. Dermed er det ekstremt mange mennesker som er innom t-banen og setter sine hender på de samme håndtakene og stengene å holde seg i. Og hoster når de må. Er det mulig å tenke seg en mer effektiv smittesentral enn en fullstappet t-banevogn?

Les også: Drastiske korona-tiltak i Oslo: Karantenebrudd kan straffes med fengsel

Drastisk – men antakelig helt nødvendig

Det er klart at å stenge kollektivtransporten er et drastisk tiltak. Det blir vanskelig for mange å komme seg til jobb.

Men hvor vanskelig blir det? I byene, der flest folk treffes, er det også størst andel av befolkningen som jobber på kontor der hjemmekontor er et alternativ. Med dagens teknologi fungerer hjemmekontor godt for de fleste.

Drar færre på jobben i sentrum av byene, blir det også færre som drar ut og kjøper lunsj, handler i butikkene eller gjør andre ærender. Da blir det færre som smittes på slike steder også.

Les også: USA vurderer stans i innreise fra Europa

Galskap å ha fullstappet kollektivtransport nå

Likevel vil selvsagt konsekvensene bli store. Men hva er alternativet. Vi har sett hvordan smitten har eksplodert i Kina, Sør-Korea og Italia. Helsevesenet der klarer ikke å behandle alle som trenger det. Da blir det også langt flere som dør.

Å gå inn i en situasjon der helsevesenet sprenges fordi de mest effektive smittesentralene ikke gjøres noe med – det er galskap.

Steng ned kollektivtransporten i de store byene nå!

Les også:Sporveien stenger første dør på trikkene

Les også: Redd for korona? Tja, du får vurdere selv - kanskje ta en tur på lugaren?