Korona: Hva skjedde med de lettfattelige, nasjonale reglene?

Byrådet i Oslo sprer usikkerhet med sitt totalforbud mot skjenking av alkohol. Og når overlegen i Folkehelseinstituttet blir nekta å la seg intervjue av norsk presse, slås det for alvor sprekker i myndighetenes korona-strategi. Og hva med hytteforbudet – hvor fornuftig er det?

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), sier til Dagens Næringsliv at FHI ikke var involvert da regjeringa vedtok forbudet mot å dra på hytta, og at dette ikke var noen anbefaling fra instituttet.

Han går lenger – overlegen mener at reiserestriksjoner og hytteforbudet ikke bidrar til begrensing av smitteomfanget. Aavitsland til DN:

«En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg.»

Når Dagbladet i dag forsøker å intervjue Aavitsland, får avisa opplyst at Aavitsland er ilagt intervju-karantene.

Det har blitt gjentatt til det kjedsommelige de siste dagene, at det må komme entydige meldinger fra myndighetene. Folk flest skal ikke behøve å være i tvil om hvordan vi skal oppføre oss.

Nå er det dessverre i ferd med å oppstå smått kaotiske tilstander.

I hele Nord-Norge har man innført karantene for alle «søringan»; det vil si alle som måtte nærme seg landsdelen med avgang sør for Dovre. I Helgeland har man innført 14 dagers karantene for alle som kommer fra en plass utafor regionen. Justisminister Monica Mæland advarer mot denne typen lokale tiltak, men i Helgeland er fylkespolitikerne og ledelsen for regionens helse entydige: - Vi gjør som vi sjøl vil.

I ettermiddag kom meldinga om at kommunene Tokke, Vinje og Kvitseid i Vest-Telemark stenges, med henvisning til at smittevernloven åpner for kommunal styring.

I går ble all skjenking av alkohol forbudt i Oslo, og jeg tillater meg å stille spørsmål med hvor fornuftig dette forbudet er. Jeg observerte fredag ettermiddag at enkelte etablissement ikke hadde skjønt bæret av den dramatiske situasjonen vi står oppe i.

Jeg behøver ikke å navngi stedene jeg passerte, men der det ellers er ganske god plass mellom gjestene var det nå «sild i tønne». Da hjelper det lite at bartenderen flyr rundt med antibac en gang hver halvtime!

Men var det lurt å stenge all alkoholservering, også i de restaurantene som beviselig hadde innretta seg etter lov og gjeldende forskrifter? Der ledelsen og personalet pliktoppfyllende hadde sørga for å innrede restauranten sånn at folk satt langt fra hverandre?

Jeg hørte en restauratør sa på TV at dette var som å stenge alle restauranter i Oslo fordi én restaurant serverte forderva mat. Enig. Hensikten kan da ikke være å sende flest mulig ut i permisjon?

Jeg er tilhenger av strenge tiltak. Men dette er helt vesentlig: Tiltakene må være fornuftige, fornuftige på et vis som gjør at folk flest forstår dem. Og deretter innretter seg etter dem. Forbud mot et glass vin på en restaurant som ellers har opptrådt forbilledlig synes ikke fornuftig.

Og byrådsleder Raymond Johansen, som er kjent for å ville ha klare linjer, har han tenkt helt klart denne gangen? Faktum er at han med sitt totalforbud gjør det stikk motsatte av å sørge for klare linjer. Han sprer tvert i mot usikkerhet. For i nabokommunene Asker og Bærum er det ikke vedtatt skjenkestopp. Hør hva Askers ordfører Lene Conradi skriver i en tekstmelding til Asker og Bærum Budstikke:

– Så langt er det ikke noe som tilsier at dette er en aktuell problemstilling for oss. Vi har ikke fått noen rapporter eller tilbakemeldinger om at skjenking har utgjort en fare for smitte med tanke på reglene om avstand og menneskemengder.

Den samme politikken føres i Lørenskog. Med andre ord: 10 meter utafor kommunegrensa til Oslo kan man gå på restaurant og kjøpe biff med løk og en halvliter. Klare linjer?

Nå tror ikke jeg at oslofolk flest vil rømme til Asker, Bærum eller Lørenskog for å få seg en matbit og en øl. Men dette har med tilliten til myndighetene å gjøre. Og så vanskelig kunne det vel ikke vært å ramme de skjenkestedene i Oslo som brøyt reglementet – og ikke alle de stedene som fulgte lover og forskrifter til punkt å prikke?

Jeg tror det ville lønt seg å «premiere» lovlydighet ved å henvise til eksemplarisk opptreden.