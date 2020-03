Korona: Hvor mye juling tåler Erna Solberg?

I løpet av en drøy uke har Erna Solberg gått på to sviende nederlag i Stortinget. Hvor lenge holder hun ut å bli skambanka av stortingsflertallet?

Hun smiler, og tar det hele tilsynelatende med fatning. Men det er klart det smerter.

Først ble regjeringas første krisepakke endevendt i Stortinget. Kanskje speilvendt er det rette ordet. Det viste seg at den borgerlige regjeringa - ikke overraskende, vil mange mene - utelukkende hadde bedriftenes økonomiske helse i tankene da de utforma krisepakka.

Etter behandling i Stortinget, hadde en samla opposisjon skapt balanse i regnskapet. Lønnstakerne som ville bli permittert var sikra full lønn i 15 dager, mot Ernas forslag om full lønn i to dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende fikk tilgang på dagpenger, noe regjeringa ikke hadde tenkt på. I det hele tatt – stortingsflertallet sikra interessene til folk flest.

Det ble dyrt, og det kommer til å bli dyrere. Ingen veit hvor mye penger dette vil koste. Det vesentlige i denne sammenhengen er at stortingsflertallet skjønte at landet består av mer enn bedrifter og kapitaleiere. Om hjula skal gå rundt, trenger vanlige arbeidsfolk penger inn på konto.

Så kom den såkalte Koronaloven; loven som skal gi regjeringa utvida fullmakter – i praksis myndighet til å omgå Stortinget. Erna Solberg foreslo i første omgang at loven skulle gjelde i 12 måneder. Etter kraftige juspolitiske protester ble kravet raskt senka til seks måneder.

Hva ble resultatet? Loven Stortinget banker gjennom tirsdag til uka er en helt annen lov enn den Erna Solberg la fram. Mye mindre omfattende – og den skal gjelde i en – 1 – måned.

Erna Solberg mener loven slik den nå vil lyde likevel gir henne «tilstrekkelig handlingsrom», mens justis- og beredskapsminister Monica Mæland roser det samlede politiske miljø, og snakker om et «imponerende samarbeid mellom regjering og storting».

Hvis noen andre enn Mæland sjøl tror på dette, må det være hennes kolleger i regjeringa. Ingen andre. For alle ser jo at regjeringa har gått på ikke ett, men to sviende nederlag.

Tenk deg at en avgangselev hadde fått i oppgave å besvare to spørsmål til eksamen: 1) Med utgangspunkt i koronaviruset – sett opp rammene for ei krisepakke for norsk økonomi. 2) I krisetider kan regjeringa ha behov for å handle raskt, og dermed mulighet til å omgå normal saksbehandling i Stortinget. Sett opp juridiske rammer for en slik lov.

Fasiten er klar: Om det var regjeringa Solberg som gikk opp til eksamen, ville karakteren i begge spørsmål vært «ikke bestått».

Og dette lever regjeringa Solberg godt med? Dette må da være utrolig flaut?