Korona: Kampen om Svarteper er i gang

Det vil overhodet ikke hjelpe oss - men kampen er tydeligvis i full gang om hvem som skal bli sittende igjen med Svarteper etter korona-epidemien.

Vi har vel alle spilt Svarteper en gang, og siste ledd i kampen om å ikke bli sittende igjen med spar knekt sto USAs president Donald Trump for, da han i natt norsk tid varslet stopp i alle utbetalinger til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Ifølge Trump sviktet organisasjonen fatalt da den ikke informerte nok om hvor alvorlig pandemien var helt i starten. Slik vil han tydeligvis forsøke å skyve ansvaret for sin egen opprinnelige bagatellisering av viruset over på andre.

Så er det jo som så ofte før, at noe i kritikken fra Trump kan være berettiget:

Det var mange som kritiserte WHO for å være merkelig Kina-vennlige i starten av utbruddet, særlig ble oppførselen overfor Taiwan kritisert. Likevel, som Jonas Gahr Støhr har sagt det: å ville legge ned WHO nå, i denne akutte situasjonen for verden, er som å stenge brannstasjonen samtidig som en pyroman er løs.

Men også på hjemmebane har Trump sitt eget Svarteper-spill gående. Alt som går galt i USA er selvsagt de ulike delstats-guvernørene sin egen feil, for eksempel hevder Trump at det er New Yorks eget ansvar at det er så mange syke og døde i verdensmetropolen.

Trump var også tidlig ute med å bruke betegnelsen Kina-viruset eller Wuhan-viruset om den nye pesten, noe som naturlig nok økte panikken i det kinesiske lederskapet.

I starten forsøkte de som kjent å holde viruset hemmelig, slik at bekjempelsen av det kom for sent i gang. Det gjør at det nå forberedes flere gruppesøksmål mot Kina for økonomisk skade, blant annet i USA, men ifølge DN også i Storbritannia, India og Australia.

Slik kan korona-viruset i tillegg til å være en omdømmekrise for landet, også i verste fall bli en økonomisk katastrofe. For å unngå å bli sittende igjen med Svarteper i verdenssamfunnet har kineserne brukt to hovedstrategier:

Dels har de forsøkt å være «verdens snilleste fetter» ved å pøse på med hjelpeutstyr, blant annet hit til Norge - men også ved å sende eksperter og hjelpeteam ut i verden etter at de selv fikk kontroll på epidemien. Slik vil aggresjonen utvilsomt dempes noe.

Men dels har de også forsøkt å spre konspirasjonsteorier om at viruset hadde amerikansk opphav. Dette ble senere avkreftet og beklaget av kineserne, men i går gikk NATO-sjef Jens Stoltenberg ut og advarte mot ryktespreding fra nettopp Kina - og Russland - som antakelig bruker anledningen til å fiske i opprørt vann.

– Vi har sett eksempler fra både statlige og ikke-statlige aktører, støttet av Russland og Kina, som sprer feilinformasjon om virusets opprinnelse, at det skal være skapt av USA og andre NATO-land, og at det skal være spredt bevisst videre, sa han til norske medier fra Brussel i går.

Så sånn går no dagan.

Det er selvsagt forståelig at verken land eller statsledere har lyst til å bli sittende igjen som syndebukk eller rettmessig ansvarlig for pandemien. Men for koronavirusets videre gang over verden hadde det utvilsomt vært en fordel om vi hadde ledere som kunne samarbeide.

Uansett: Å stikke kjepper i hjulene for Verdens Helseorganisasjon - som i dagens situasjon er den eneste felles «sentralen» for utveksling av felles forskning og erfaringer, er ikke veien å gå.

Det kan godt hende diskusjonen må komme om hvordan organisasjonen ledes og finansieres - blant annet har Donald Trump helt rett i at USA står for en uforholdsmessig stor del av pengestrømmen - men den evalueringen kan vi ta i ettertid.

I mellomtida får vi regne med at andre ansvarlige land og private donorer sørger for at WHO fortsetter sitt livsviktige arbeid, selv om Donald Trumps fremste oppgave igjen ser ut til å være å berge skinnet til Donald Trump.