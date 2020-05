Korona-kobling: Utbrudd av sjelden barnesykdom i Europas episenter

Et likt utbrudd av Kawasakis-lignende sykdom er ventet i land som er rammet av korona-pandemien, lyder en fersk studie i The Lancet.

Mange titalls barn i USA, Storbritannia og andre steder i Europa har blitt rammet av en sjelden barnesykdom som kobles opp mot covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2.

I Storbritannia har en 14 år gammel gutt dødd med symptomer på Kawasakis sykdom, mens det i New York er registrert minst fem dødsfall.

Nå har forskere i Italia påvist en enorm økning av antall tilfeller av Kawasakis-lignende sykdomstilfeller blant barn i Bergamo-provinsen i Nord-Italia, som var selve episenteret for koronapandemien i Europa.

Forskerne har gjennomgått tilfeller av Kawasakis sykdom ved sykehuset Papa Giovanni XXIII fem år tilbake i tid.

Funnene er publisert i rapporten «An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study».

Studien ble publisert onsdag kveld i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

30 ganger så høy forekomst

Forskerne konkluderer med at det har vært 30 ganger så mange Kawasakis-lignende tilfeller enn normalt etter at koronaepidemien brøt ut i området. Forskerne konkluderer også med at koronaviruset «kan forårsake en alvorlig form for Kawasakis-lignende sykdom».

«Vi har rapportert et høyt antall av Kawasakis-lignende sykdomstilfeller i Bergamo-provinsen etter sars-cov-2-epidemien, med en månedlig forekomst som er minst 30 ganger så høy enn den månedlige forekomsten de foregående fem årene, og har et klart utgangspunkt etter at det første tilfellet av covid-19 ble diagnostisert i vårt område,» lyder rapporten.

«Et likt utbrudd av Kawasakis-lignende sykdom er ventet i land som er rammet av sars-cov-2-pandemien,» skriver forskerne i rapporten.

Ifølge rapporten var det 19 barn ved samme sykehus som var diagnostisert med Kawasakis sykdom i tidsperioden 1. januar 2015 til 17. februar 2020. I snitt er dette 0,3 tilfeller av Kawasakis-lignende sykdomstilfeller per måned før koronautbruddet. 13 av de 19 barna hadde klassiske varianter av sykdommen, mens seks av dem hadde en ufullstendig variant.

I tidsperioden 18. februar 2020 til 20. april 2020, altså midt i koronautbruddet, var det 10 barn som var diagnostisert med Kawasakis-lignende syndrom. Halvparten hadde klassiske symptomer på sykdommen, mens den resterende halvparten hadde en «ufullstendig» form av sykdommen.

Blant de ti barna var det syv gutter og tre jenter. Snittalderen var 7,5 år. Alle ble innlagt på sykehus og har blitt friske.

Bergamo, som er både en provins og by i Lombardia-regionen, var særdeles hardt rammet av koronapandemien. Samfunnet er så vidt i gang med å gjenåpnes. Foto: Foto ©sergio Agazzi (Pa Photos)

FHI følger med på situasjonen

Nettavisen snakket med Folkehelseinstituttet (FHI) om Kawasakis sykdom tidligere denne uken. FHI uttalte at de så langt ikke hadde registrert noen tilfeller i Norge som kan kobles opp mot koronapandemien.

- Det er uklart om det er en sammenheng mellom covid-19 og Kawasakis sykdom, men det er i hvert fall observert. Dette er absolutt noe vi følger med på, uttalte overlege og spesialist på barnesykdommer ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl, til Nettavisen.

Symptomer på Kawasakis sykdom er høy feber mer enn fem dager, utslett, øyebetennelse, slimhinneforandringer på lepper og munnhulen, hovne lymfeknuter og nedsatt allmenntilstand.

- Det er en veldig sjelden tilstand, men vi har noen få tilfeller av det i Norge hvert år. De havner på sykehus, får behandling og oppfølging og blir friske igjen. Det er veldig gode prognoser her i Norge, sa Greve-Isdahl.

- Post-smittsomt fenomen?

Ifølge BBC er 100 barn i Storbritannia rammet av lignende sykdomstilfeller.

Liz Whittaker, som er ekspert på barnesykdommer og immunologi ved Imperial College London, tror det er en kobling mellom covid-19 og den sjeldne barnesykdommen.

- Du har denne bølgetoppen av covid-19, og så tre eller fire uker senere ser vi en bølgetopp på dette nye fenomenet som får oss til å tenke at det er et post-smittsomt fenomen, sier Whittaker, ifølge BBC.

Det er registrert tilsvarende tilfeller i land som Spania, Frankrike og Nederland.

15 delstater i USA undersøker mistenkte tilfeller. Av 83 tilfeller i New York, var det 53 som også hadde påvist covid-19.

Det amerikanske senteret for sykdomsberedskap (CDC) skal utstede et varsel og en oppdatert definisjon på tilstanden til helsevesenet i løpet av uken.