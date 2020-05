Korona-krisen: - Sveiser igjen dører for å stenge beboere inne

Én person i en boligblokk testet positivt for korona. Myndighetene svarte med å sveise igjen dørene og stengte alle beboerne inne.

Amnesty International uttrykker dyp bekymring for utviklingen i flere østeuropeiske og sentralasiatiske land. De mener flere stater innfører undertrykkende og kritikkverdige korona-tiltak som bryter med menneskerettighetene.

Organisasjonen mener mange stater er mer opptatt av å slå ned på kritikere enn å ivareta helsesikkerheten til befolkningen midt i kornautbruddet.

Videre opplyser Amnesty at stater i Øst-Europa og Sentral-Asia tyr til undertrykkende tiltak for å kvele kritiske stemmer og synspunkter.

- Vi ser dette i en rekke stater, og først og fremst de tidligere sovjetrepublikkene som vi allerede visste var autoritære, men hvor det nå også slår ut i oppfølgningen av koronautbruddet, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, til Nettavisen.

- Forholdene i disse statene bikker over i det brutale og farlige. I Kasakhstan sveiser man igjen dører i en hel boligblokk fordi én person er smittet i en leilighet. Man kan jo tenke seg hva som vil kunne skje i en situasjon hvor det begynner å brenne, sier Egenæs.

- Mens det vanlige er å innføre smitteverntiltak som håndvask og å holde sosial avstand, bikker det her over når man med en innebygd autoritær refleks hopper over dette, og heller sperrer folk inne for å hindre spredning av viruset, sier han.

Sveiset igjen dørene

Amnesty viser til flere eksempler på grove brudd på menneskerettighetene. I Kirgisistan gikk myndighetene til aksjon mot en hel boligblokk og sveiset igjen alle ytterdørene til samtlige leiligheter. Boligblokken huser et titalls familier. Årsaken til at dørene ble sveiset igjen, var at én beboer hadde testet positivt for koronaviruset.

Tilsvarende har også skjedd i Kasakhstan, ifølge Amnesty, hvor myndighetene har tvunget beboere i boligblokker i karantene ved å sveise igjen dørene.

- Fra myndigheter i Kasakhstan som sveiser igjen dører for å stenge beboere inne, til tsjetsjensk politi som går til angrep på folk som ikke bruker ansiktsmaske, så ser det ut til at stater anser pandemien som en gratisbillett til å bryte menneskerettigheter, sier Amnesty-forsker i Sentral-Asia, Heather McGill, i en uttalelse.

- Enhver form for strenge tiltak må være midlertidig, forholdsmessig og i tråd med menneskerettighetsstandardene, sier McGill.

Stengte av en hel landsby

En landsby med 150 innbyggere i Ukraina ble ifølge Amnesty stengt helt av for omverden. Dermed ble innbyggerne sperret inne i landsbyen og mistet tilgang til viktige forsyninger som mat og medisin.

I Tsjetsjenia ble politiet filmet mens de lagde plastrør. Videobevis antyder at de gikk til fysisk angrep på folk som ikke brukte ansiktsmaske.

I Hviterussland, Tadsjikistan og Turkmenistan har politiske ledere fremmet såkalte kurer mot koronaviruset, uten noen form for vitenskapelig belegg for at det virker. Presidenten i Hviterussland, Alexandr Lukasjenko, sa i mars måned at én daglig «shot» med vodka ville ta knekken på viruset. Det samme gjaldt for sauna.

Presidenten i Turkmenistan, som knapt har nevnt koronaviruset, har rådet folket sitt til å brenne en spesiell type urt for å beskytte seg mot viruset.

Amnesty mener store deler av regionen sliter med å gi befolkningen sin tilstrekkelig med helsetilbud.

Rammer ytringsfriheten

Myndighetenes tiltak i enkelte land, svekker også ytringsfriheten. Deriblant sier Amnesty at myndighetene misbruker fullmakter som er vedtatt som følge av koronakrisen.

- Myndighetene i Aserbajdsjan og Russland har straffeforfulgt brukere av sosiale medier, journalister og profesjonelle helsearbeidere for å ha avdekket feil ved myndighetenes covid-19-respons, sier McGill.

Andre land som Usbekistan, har ilagt bøter til folk som har spredd «falske nyheter».

- Dette sender ut et skummelt budskap til journalister i hele regionen, og viser at mange stater er mer opptatt av å angripe kritikere enn å ivareta helsen til folket, sier McGill.

Nye fullmakter har også ført til urettmessig pågripelse av kritikere og opposisjonspolitikere i både Russland og Aserbajdsjan, ifølge Amnesty.