Korona-krisen: Milliardpakke til flyselskapene

Norsk luftfart får en tiltakspakke på flere milliarder.

- Vi har blitt enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner, sa næringsminister Iselin Nybø.

– Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det.

Det er regjeringspartiene sammen med Frp, SP og Ap som har blitt enige om tiltakspakken.

Betingelser

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

- I den første fasen kan de 300 millioner kroner, i neste fase kan 1,2 milliarder stilles til rådighet. I den siste fasen vil vi stille krav om at Norwegian må øke egenkapitalen sin, sa Nybø.

- Skal sikre et visst minimumstilbud

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa i sin tale at det er viktig å sikre et visst minimumstilbud for at ruter skal fortsette å fly innenlands.

Hareide sa videre at de ønsker å få til et eget rutetilbud innenlands.

- Vi ønsker å sikre et tilbud for at nordmenn kommer seg hjem, sa samferdselsministeren.

- Bra løsning

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs forteller til TV 2 Nyhetskanalen at flyselskapene bør være fornøyd.

- Det er en bra løsning. Det var veldig avgjørende at Norwegian fikk dette, sa flyanalytikeren.

Han la til at det var en viktig beslutning å beholde et minimumstilbud innenlands.