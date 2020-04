Korona: Legg vekk all prestisje og sett i gang produksjonen av munnbind

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer nå å anbefale også vestlige land å bruke munnbind mot korona. Om de gjør det, vil Norge følger etter. Det er i så fall på tide.

Vi har sett det alle sammen på tv:

Mens nær sagt alle mennesker i land som Japan, Kina og Sør-Korea har på seg munnbind eller ansiktsmasker ute på gata, er det få som bruker det i USA eller Europa.

Vi synes tydeligvis det er å ta det litt for langt, og også før koronaens tid smilte vi overbærende over asiatene som er så ivrige til å beskytte seg mot helt vanlig forkjølelse og mildere luftveisinfeksjoner.





Mens asiatene, på sin side, mener at vår vestlige arroganse nærmer seg det utålelige. De forsøker også å rette opp i den ganske vanlige misforståelsen her i Vesten:

De bruker ikke munnbind for å beskytte seg selv.

De har primært på seg munnbind for å beskytte andre. Det er vanlig folkeskikk, at hvis du føler at du brygger på noe - ja, da tar du på deg munnbind for å ikke smitte dine medmennesker.

Så har han selvsagt rett, fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, når han til NRK i dag tidlig torsdag sier at det er forskjell på millionbyer i Asia, der folk står som sild i tønne i undergrunnen, og Norge - hvor vi ikke har problemer med å holde avstand.

Det blir likevel litt komisk, når han som argument mot munnbind forklarer hvilke enorme mengder vi måtte ha her hjemme, dersom alle Norges 5,4 millioner mennesker skulle begynne å bruke ett munnbind hver, hver eneste dag.

Ja, det kan du jammen si. For ikke å snakke om hvor mange de bruker hver eneste dag bare i Tokyo - med sine 38 millioner innbyggere.

Årsaken til at WHO nå vurderer å anbefale munnbind, er nettopp at korona har vist seg å kunne smitte svært tidlig i sykdomsforløpet, når pasienten bare har ørsmå symptomer - eller kanskje ikke symptomer i det hele tatt.

Munnbind kan derfor hindre spredning fra personer som selv ikke vet at de er blitt smittet. Det er det som er saken, og derfor har nå også enkelte land utenfor Asia, for eksempel Israel, påbudt ansiktsmasker for alle innbyggere som beveger seg ute.

Dette er logisk, og derfor er det vanskelig å la være å sette norske myndigheters manglende entusiasme for munnbind i sammenheng med nettopp mangelen på slikt utstyr.

Vi var tre dager for sent ute til å få være med på EUs innkjøpsordning, noe som utvilsomt kan få følger for Solberg-regjeringen når alt dette skal evalueres en gang. Og Helsedirektoratet begrunnet tidligere denne uka hemmeligholdet rundt utstyrsmangelen med at de "ikke ville spre frykt i befolkningen".

Dette har de nå gått tilbake på og beklaget, etter flengende kritikk fra både sivilombudsmannen og legeforeningen.

Derfor er det et svært godt spørsmål når fungerende assisterende helsedirektør blir spurt om det nettopp er mangelen på munnbind i Norge som gjør at det ikke blir påbudt?

- Nei, det er ikke primært det, sier Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Alle som er vant til å høre dyktige byråkrater snakke, biter seg umiddelbart merke i ordet primært. Det er altså ikke den viktigste grunnen. Men det er med i vurderingen.

Vi vet alle at det er lett å lage begrunnelser ut fra livets realiteter. Om vi ikke har munnbind, er det selvsagt dumt på påby dem. Men det kan saktens være greit med en annen begrunnelse.

Espen Rostrup Nakstad og Helsedirektoratet har rett i at vi vil trenge mange munnbind til Norges 5,4 millioner innbyggere. Omtrent en sjudel av det japanerne trenger bare i Tokyo. Foto: (NTB scanpix)

Om det bare er et snev av sannhet i at det er slik det henger sammen, bør helseminister Bent Høie snarest legge all prestisje til side - og begynne å sy.

Hvor prekær mangelen på smittevernutstyr er, viser "gladnyheten" fra forrige uke, da Kina sendte milde gaver til Norge som blant annet inneholdt 500 000 munnbind. Disse går selvsagt rett til sykehusene for å dekke opp mangelen der.

Om vi bare skulle tenke på å dekke et behov i resten av befolkningen i Norge, ville det ifølge Nakstads tankerekke lenger oppe holde i et par timer - om vi legger godviljen til.

Mange av tiltakene som har vært satt i gang i Norge, ser ut til å ha virket bra. Om vi er heldige, kan vi forhåpentligvis snart begynne å slippe opp på restriksjonene - noen begynner allerede å håpe på over påske.

Det er kanskje for optimistisk.

Men uansett vil vi kunne la ungene begynne på skolen litt tidligere, åpne bedriftene litt før, og la folk vende tilbake til jobbene sin litt raskere, dersom vi tok i bruk det aller enkleste smittevernutstyret - og som en stor del av verdens befolkning altså mener virker.

Vi har stengt ned skoler og bedrifter, og betaler ut milliarder i krisepakker samtidig som tallet på permitterte har bikket 300 000.

Om vi ikke klarer å skaffe nok fra utlandet, vil noen av disse bedriftene kunne omstille seg raskt, og produsere munnbind og ansiktsmasker like hurtig og like bra som kinesere og japanerne og sør-koreanere gjør det.

Noen ganger kan det faktisk hende at asiatene har rett.