«Korona-livet» med hjemmekontor og små barn: - Jobber til midnatt for å få det til å gå rundt

Med tre små barn i huset, har Line og Micke skole, barnehage og fulle jobber.

Det er livlig i hjemmet til Line og Micke på Skedsmokorset nord for Oslo. Etter at regjeringen stengte skoler og barnehager, og anbefalte alle som kunne å jobbe hjemme, har de holdt barnehage og skole, samtidig som begge jobber 100 prosent.

Familien har tre gutter på to, fem og åtte år. Besteforeldre, som vanligvis stiller flittig opp, må skjermes for at de ikke skal bli smittet.

- Vi har et godt nettverk rundt oss. Ofte er ungene med venner hjem etter skolen, og de har flere fritidsaktiviteter, men vi kan ikke bruke det nå, sier Line.

Arbeid til midnatt

Egentid har blitt en svært dyrebar luksus. Etter at barna har lagt seg, er det ennå en god del av arbeidsdagen igjen for mor og far.

Når Nettavisen snakker med henne, nærmer klokka seg 21. Barna sover, men samboeren jobber ennå.

Mamma Line på tur med minstemann Axel (2) i bæremeis. Foto: (privat)

- Jeg satt kjempelenge mandag og tirsdag. Klokka blir gjerne 22, 23 og gjerne mot midnatt før vi er ferdige med jobben, sier Line. Hun tegner kjøkken for privatpersoner som kjøper leiligheter i nye boligprosjekter.

Selv om det er lange dager, er hun glad for at hun fremdeles har en jobb i en tid der mange blir permittert i flere bransjer.

Tett program

- Det er tyngre denne uken enn forrige uke. Nå fokuserer jeg på at det er påskeferie neste uke. Da skal vi lage påskepynt til den store gullmedaljen, komme oss enda mer ut i skogen, og bare slappe av, sier hun.

Hverdagen med to voksne og tre barn i huset, er hektisk. Line forteller at det er viktig å holde på faste rutiner for de tre barna med ulike behov.

De starter rolig med lesing og kos på senga om morgenen. Så er det frokost, morgenyoga og barne-tv. Etter frokost begynner Micke å jobbe, så tar de «vaktskifte» til lunsj.

Morgenyoga har blitt et fast innslag i rutinene for Leon (8), Sam (5) og Axel (2). Foto: (privat)

Første del av dagen er satt av til teoretisk skolearbeid for eldstemann, og midt på dagen er det sovetid for minstemann. Hver dag planlegger de inn bordaktiviteter som brettspill, tegning, leire og perling. Nesten hver dag har mor og far tatt hver sin tur ut med barna, og alle måltidene spiser de sammen. Måltidene er de faste holdepunktene i hverdagen.

Senket ambisjonsnivået

- Jeg har allerede fått bekreftet at jeg ikke er pedagog. All ære til alle lærere som har tålmodighet og verktøy til å lære bort til barn som ikke alltid er like fokusert, men de skal ikke holde barnehage og svare på e-poster samtidig heller, sier hun.

Åtteåringen har skolearbeid som skal gjennomføres, og det klarer han ikke på egenhånd. Den første uken forsøkte de å komme gjennom alt arbeidet. Nå har de i samråd med kontaktlæreren bestemt seg for å senke ambisjonsnivået litt, og fokuserer på norsk, matte og lesing.

- Det skal finnes tid til å gi de andre barna et godt innhold i dagene også. Aktivitetene i gymmen har vi byttet ut med noe som passer for alle sammen. Det er viktig å finne en balanse som tar vare på alle. Trivsel i familien må komme først. For mye press på hva vi voksne skal få til nå, skaper bare stress, sier Line.

Dårligst samvittighet for minstemann

Til tross for senkede skoleambisjoner for eldstemann, er det mer enn nok å gjøre for mor og far.

Line og samboeren har hjemmekontor med guttene Axel (2), Leon (8) og Sam (5). Foto: (privat)

- Femåringen kan holde på litt selv med lydbøker og læringsapper, og han liker bokstaver og tegning. Han kan sikkert lese når dette er over, men han kan bli sår og lei seg hvis vi ikke har tid til å hjelpe ham.

- Jeg har mest dårlig samvittighet overfor den yngste. Han gjør ikke så mye utav seg som de eldre. Ennå har han for lite språk til å fortelle hva han savner og har lyst på, men brødrene er flinke til å leke med ham. Vi prøver å sette av tid til bare ham, og det kommer nye ord hver dag nå, sier Line.

Hun legger ikke skjul på at hun er sliten. Det er lange, intensive dager med ingen tid til seg selv.

Sam (5) har blitt veldig glad i lydbøker og læringsapper, og mamma Line tror han begynner å lese før koronakrisen er over. Foto: (privat)

- Så skal man forsøke å være tålmodig og pedagogisk. Det går en kule varmt noen ganger. Det gjør det jo i den vanlige hverdagen også, men da er vi vant til avlastning fra mamma som bor rett oppe i gata, sier hun.

Godnatt-historier over telefonen

Men Line forteller også om lange samtaler med besteforeldre på Skype, om en tante som ringer og leser godnatt-historier til barna over telefonen, og om spillekvelder med venner på Skype. Om barn som får mer tid med foreldrene og små gutter som deltar i husarbeidet mer enn før, og som bytter på å hjelpe med middagslaging.

Favorittaktivitet for Sam (5) og Leon (8) ute, er å spille utebandy med pappa Micke på gårdsplassen. Foto: (privat)

- Vi klarer oss i noen uker til. Vi lever i en digital tidsalder med familie og venner som hjelper, og så har barna hverandre å leke med. Vi er heldige som lever så nær marka. Vi kan bare slippe de eldste guttene ut i hagen, så leker og tuller de sammen i frilek, uten for mye innblanding fra oss voksne.

Barna har én fast lekekompis de treffer i «midttimen» noen ganger i uka. Sameiet har egen fotballbane, og der venter naboene på tur, slik at det ikke for mange der på en gang. Men favorittaktiviteten deres er utebandy med pappa på gårdsplassen.

- Vi kommer aldri til å glemme

- Hvor lenge klarer dere denne hverdagen?

- Vi har masse familie og venner i helsesektoren, og de har det mye tøffere enn oss. Så lenge de klarer det, så skal vi klare det. Det vi kan bidra med, er å holde avstand til andre og gi barna så gode dager som vi kan.

- Vi må bare finne nye måter å motivere oss på. Gi hverandre pusterom. Løpe noen turer i skogen, ha vennekvelder på Facetime og være snill mot oss selv innimellom.

- Jeg er jo innstilt på at det skal vare til over påske, men jeg må grave ganske dypt hvis vi nærmer oss sommerferien, sier Line.

Leon (8) ved arbeidspulten på rommet sitt. Foto: (privat)

Hun er sikker på at det også kommer perioder der de er lei hverandre, og der stemningen er dårlig.

- Men dette er jo en helt spesiell situasjonen som vi aldri kommer til å glemme, sier hun.

- Senk ambisjonsnivået

Lærer og sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode i Utdanningsforbundet anbefaler lærere å ikke pøse på med oppgaver og innleveringer i hjemmeundervisningen.

- Vi er i en ny og ukjent situasjon, både for elever og lærere. Da er det klokt å senke ambisjonsnivået, sier hun.

Siri Skjæveland Lode er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Foto: (Utdanningsforbundet)

Lode poengterer at hvis man legger lista for høyt for elevene hjemme, og barna ikke opplever mestring i situasjonen, så forsvinner gjerne også motivasjonen.

- Vi oppnår da akkurat det motsatte at det vi ønsker - nemlig at elevene skal ha det trygt og trives så bra som mulig i denne vanskelige og krevende situasjonen, sier Lode.

Hun anbefaler foreldre å ta kontakt med læreren hvis de opplever at arbeidsmengden blir for stor.

- Vi har også forståelse for at foreldre må ta hånd om egne arbeidsoppgaver på hjemmekontor, og at det ofte er mer enn et barn i familien. Hjemmeforholdene er ulike for elevene våre. På skolen må vi alltid tilpasse oppgavene til elevene, og det gjelder like mye i dag, sier hun.