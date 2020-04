Korona Norge vs Sverige

Jeg tenkte jeg ikke skulle skrive hva jeg egentlig mener om korona, siden alle andre gjør det. Men en ting har fått meg til å skifte mening, og det er meldinger fra helsepersonell som jeg personlig kjenner ... i Sverige.

Av teater- og filmregissør Per-Olav Sørensen. Kommentaren ble først publisert på hans Facebook-side, gjengitt med tillatelse

"Jeg gråter til jobb, på jobb, og hjem fra jobb."

"Jeg er fullstendig utslitt. Vi har ikke nok utstyr".

"Regjeringen må sette flere og hardere grenser. Vi har snart ikke kapasitet mer."

"Hvorfor gjør de ingenting? Hvorfor holder de skolene åpne? Hvorfor spiller de fotball? Det er barn på intensiven her nå."

"Jeg er innkalt til å bistå i Stockholm. Det er mulig vi må åpne feltsykehus før helgen. Ikke neste uke som politikerne sier. Men nå."

Jeg er glad i Sverige og mine svenske venner. Så jeg skal ikke diskutere svensk politikk her. Men akkurat nå ser de svenske pleierne og legene til Norge. De mener med hånden på hjertet at kun en eneste ting hjelper om de skal klare trykket:

Strenge og klare regler over lang tid. Nå.

De er selvfølgelig smertelig klar over at Sverige med dobbelt så stor befolkning ikke skal ha (per idag) 5-6 ganger så mange dødsfall som Norge. Sveriges helsevesen er blant de beste i verden.

Per-Olav Sørensen har regissert en rekke spillefilmer og TV-serier, blant annet Halvbroren, Kampen om tungtvannet, Nobel - fred for enhver pris og Hjem til jul for Netflix. Foto: Magnus Blaker

Men med 60 (!) dødsfall i Sverige bare det siste døgnet, går kurven altfor raskt mot 7, så 8 og kanskje 10 ganger flere døde enn i Norge de neste dagene. For sånn er tyngdekraften når epidemien kommer ut av kontroll.

Og det er akkurat dette det handler om. Hvor mange kan vi gi behandling samtidig?

Så fort det tallet stiger over den kritiske grensen, så vil behandlingene bli dårligere og enda flere vil dø. Mennesker vi kanskje kan redde om vi holder tallene på intensiv-pasienter nede. For det er akkurat den grensen de allerede nå er i ferd med å nærme seg, forteller svenskene i frontlinjen. Nå. I Sverige. Ikke Kina. Ikke Italia. Bare rett over grensen, noen få mil unna.

Så kjære Norge, hør på de svenske sykepleierne og legene. Ikke åpne skoler, ikke la noen smittevernstiltak bøye etter for av utålmodighet eller kortsiktige populære løsninger.

Akkurat nå er det mer sannsynlig at vi er for liberale enn for strenge. Prisen i kroner vil bli høy, men den andre prisen i menneskeliv er høyere.