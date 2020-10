Korona-nyhet og ny meningsmåling er dårlig nytt for Donald Trump

Trump har startet valgkampen igjen, i delvis motvind fra flere hold.

President Donald Trump er tilbake i valgkampen, etter å ha vært innlagt med koronasmitte. Mandag kveld holdt han sin første valgkamptale i Florida etter sykdomsperioden.

– Det er flott å være tilbake i hjemstaten min Florida for å gjenoppta valgkampen offisielt, sa Trump foran en flere tusen mennesker stor folkemengde som sto tett i tett, de fleste av dem uten munnbind, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg er så full av energi etter bønnene deres og jeg er ydmyket over støtten deres, sa presidenten.

Bare timer i forveien opplyste presidentens lege Sean Conley i Washington at Trump har testet negativt flere dager på rad og ikke lenger er smittsom overfor andre.

Trump brukte også anledningen i Florida til å igjen hevde at han er immun mot viruset.

- De sier jeg er immun. Jeg føler meg sterk.

Se hvorfor Trump uttaler at han kan kysse både menn og vakre kvinner, i videoen øverst.

- Kun vaksine

Men en amerikansk mann på 25 og hans korona-historie er dårlig nytt for Trump.

Mannen ble smittet av koronaviruset to ganger og ble sykere den andre gangen. Bevis for at kun vaksine kan sikre deg mot smitte, konkluderer forskere.

Den andre gangen Nevada-mannen ble smittet, havnet han på sykehus med store pustevansker og måtte få oksygentilførsel, skriver Los Angeles Times.

Ifølge legene ved sykehuset var mannen da smittet av en annen genetisk type av koronaviruset enn første gang, men resultatet ble det samme. Troen på at smitte gjør deg immun, holder derfor ikke, er konklusjonen.

Mannen i Nevada er rett nok den første i USA som har fått påvist smitte av SARS-CoV-2-viruset to ganger, ifølge tidsskriftet

President Donald Trump under valgkampmøte i Orlando, Florida. Foto: Evan Vucci (AP/NTB)

Lancet Infectious Diseases.

Biden i tet

På det politiske plan er det også ting som butter imot for Trump.

Demokratenes Joe Biden leder med over 10 prosentpoeng på Donald Trump i de siste gjennomsnittsmålingene før valget i USA. Det er det største forspranget siden juni.

Det siste gjennomsnittet fra RealClearPolitics viser at avstanden mellom de to kandidatene er 10,2 prosentpoeng. Biden får en oppslutning på 51,8 prosent, mens president Trump ligger på 41,6 prosent.

Bidens forsprang bikket 10 prosentpoeng i helgen. Sist det var like stor avstand mellom kandidatene var i slutten av juni.

Det er ganske stor spredning på målingene som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen, men alle gir den demokratiske utfordreren en ledelse. Forspranget varierer mellom 5 og 13 prosentpoeng og er større enn feilmarginen på alle de ti målingene.

En sannsynlighetsmodell fra nettstedet FiveThirtyEight gir Biden 86 prosents sjanse til å vinne valget om tre uker. Sannsynligheten for en Trump-seier er 13 prosent, eller en åttedels sjanse.

Ikke i risikogruppen

Med sine 25 år og uten underliggende sykdommer var mannen i Nevada ikke i risikogruppen, og han hadde heller ikke nedsatt immunforsvar som følge av hivsmitte eller bruk av legemidler eller narkotika.

Mannen fikk først påvist smitte i april, men kom da til hektene igjen etter ni dager. To tester i mai viste at han var smittefri.

28. mai begynte han imidlertid å føle seg dårlig igjen, og 5. juni havnet han på sykehus med store pusteproblemer. Der ble det på nytt påvist koronasmitte.

Ulike varianter

De to virusvariantene som ble påvist hos 25-åringen, var ikke genetisk identiske, men tilhører begge en gruppe som først og fremst er påvist i USA.

Også i Hongkong, Belgia og Ecuador har koronapasienter fått påvist smitte på nytt, etter først å ha testet negativt og blitt friskmeldt. Forskerne konkluderer derfor med at smitte ikke er noen garanti for framtidig immunitet.

Flokkimmunitet

Forskernes funn reiser ytterligere tvil om teorien om flokkimmunitet – at viruset ikke lenger kan spre seg når 70 til 80 prosent av befolkningen har vært smittet og angivelig har utviklet immunitet.

Blant dem som har fremmet denne teorien, er statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige. Alt i april hevdet han at Sverige kunne få flokkimmunitet i løpet av mai, noe som ennå ikke har skjedd.

Verdens helseorganisasjon slo denne uka fast at det er uetisk å la koronaviruset løpe fritt, i håp om å utvikle flokkimmunitet.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

Joe Biden har tatt ledelsen på flere av meningsmålingene. Foto: Carolyn Kaster (AP/Scanpix)

Kan ikke stole på

– Tilfellene der folk smittes på nytt forteller oss at vi ikke kan stole på immunitet etter naturlig infeksjon skal lede til flokkimmunitet. Ikke bare vil en slik strategi være dødelig for mange, men den vil heller ikke være effektiv, konkluderer Akiko Iwasaki , en ekspert i virologi og immunologi ved Yale-universitetet.

Den gode nyheten er at selv om man kan bli smittet av ulike varianter av SARS-CoV-2, så betyr ikke dette at det må utvikles ulike vaksiner for hver variant.

– Slik det ser ut nå, er det tilstrekkelig med én vaksine for å beskytte mot alle virusvarianter, opplyser Iwasaki.

