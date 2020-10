Korona-ordning for frilansere forlenges

Opprinnelig skulle ordningen med koronakompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende opphøre fra 1. november. Nå blir den forlenget ut året.

Det opplyser Kjartan Alexander Lunde, leder for Rogaland Venstre, til Stavanger Aftenblad.

Han forteller at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har forhandlet seg fram til dette.

Så sent som onsdag markerte kulturorganisasjoner her i landet at det «brenner et rødt lys» for Kultur-Norge på grunn av koronarestriksjoner. Det ble illustrert ved å lyssette over 100 kulturbygg og monumenter i rødt.

Da mørket hadde senket seg, ble bygninger som Operaen, Nationaltheatret, Deichman bibliotek og Munch-museet i Oslo farget rødt. Det samme ble andre kulturbygninger og klubbscener i byer og bygder.

– Det er rødt farenivå, erklærte styreleder i GramArt, Ivar S. Peersen, foran Stortinget tidligere på dagen.

Lysdesigneren Magnus Boyd, som tok initiativet til aksjonen, påpekte at 75 prosent av Norges lyd- og lysteknikere er selvstendig næringsdrivende, og vil miste «omtrent all inntekt» om kompensasjonsordningen avvikles.

